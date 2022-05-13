AK Parti MKYK sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklama geldi. Peki, asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? İşte asgari ücrete ikinci zamla ilgili Ömer Çelik'ten gelen açıklama şu şekilde...

"MÜJDE Mİ?" SORUSUNA YANIT

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'in, bir televizyon programında asgari ücretle ilgili bakanlıkların çalışmalar yaptığını söylediği belirtilerek, bunun sabit gelirliler tarafından bir müjde olarak kabul edilip edilemeyeceği sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Asgari ücret ya da başka konular tabii ki dar gelirli vatandaşlarımızı ekonomik alanda korumak için bu hükümetimizin her zaman gündemindedir. Bir açıklama yapıldığı zaman hemen 'bir paket mi var, bir şey mi açıklanacak' gibisinden düşünmemek lazım. Bunlar zaten takip ediliyor, yakın zamanda zaten düzenlemeler yapıldı biliyorsunuz ama şunun bilinmesi gerekir ki vatandaşlarımızın hayat koşulları, ilettiği talepler, vatandaşlarımızın beklentileri bizim partimizin her zaman gündemindedir. Bakanlıklarımızın faaliyetlerini, çalışmalarını da bu bakımdan yakın olarak takip ediyoruz."