İŞVEREN DÜNYASINDAN DİKKAT ÇEKEN YORUM: GÖNLÜMÜZ EL VERMEZ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı asgari ücrete ara zammı muhtemel görmekle ve onaylaşmakla birlikte kalıcı ekonomik politikalara önem verilmesi gerektiğini söyledi.

İşte Başkan Asmalı2nın dikkat çeken sözleri:

"Alım gücünün düşmesi doğrudur, enflasyonu hepimiz biliyoruz. Yüzlerce çalışanı olan firmanın iki ortağından biriyim. Bizde hiç asgari ücretli çalışmıyor. Hatta MÜSİAD’da da 65 çalışanımız var, hiçbiri asgari ücretli değil. Asgari ücretlinin alım gücünü yükseltecek kalıcı ekonomik politikalara odaklanmak gerektiğini düşünüyoruz. Asgari ücreti artır, bu üretim maliyetlerine yansısın, birtakım ürünlerin fiyatının artmasına sebep olsun, enflasyon artışı olsun, böyle bir kısır döngüye girmemek lazım geldiğini hep söylüyoruz.

Enflasyonu düşürecek kalıcı yapısal birtakım ekonomik politikaların izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Geldiğimiz durum da ortada, hakikat, muhtemeldir ki bu konuda bir asgari ücret artışı olacaktır. MÜSİAD olarak çalışanların ezilmesine, alım gücünün düşmesine ve insanca yaşama sınırından uzaklaşıp bu noktada zor bir hayat sürmelerine gönlümüz razı olmaz.

Bu noktada işverenin üzerindeki vergi yüklerini almak kaydıyla, işverenin rekabetçi statüsünü bozmamak kaydıyla, belki başka sosyal fonlardan ya da işverene vergi yükü getirmeyen birtakım uygulamalarla ek destekler verilebilir diye düşünüyoruz."