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Asgari ücret zammı son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyal vermişti, çalışmalar başladı! Asgari ücrete Temmuz'da yüzde 20 ara zam olacak mı?

Asgari ücrete ara zam | Son dakika: Cumhurbaşkanı sinyal vermişti, çalışmalar başladı!

Asgari ücrete ara zam uzun süredir çalışanların ve işverenlerin gündeminde ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere asgari ücrete normal şartlarda Aralık ayında zam yapılıyor. Hükümet kararıyla ise bu tarih erkene çekilebiliyor. Yeni asgari ücretin belirlendiği sırada yıllık enflasyon yüzde 21.31 seviyesinde iken, aralık ayında enflasyonun fırlamasıyla 2021 yılı enflasyonu yüzde 36.08 oldu.Yıl içinde de enflasyon artmaya devam etti. Hal böyle olunca asgari ücrete ikinci zam da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçtiğimiz günlerde gelen yeşil ışık sonrası AK Parti sözcüsü Numan Kurtulmuş ise asgari ücrete ara zamla ilgili çalışmaların başladığı müjdesini verdi. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte son tahminler...

19.06.2022 - 16:37 | Güncelleme: ABONE OL

  • Asgari ücrete Temmuz'da ikinci zam gelecek mi? Sorusu gündemdeki yerini koruyor. Merak edilen soruyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan  "Asgari ücrete ikinci zamma yeşil ışık!" olarak algılanabilecek açıklama geldi. Erdoğan'ın açıklaması sonrası ise AK Parti Sözcüsü Kurtulmuş'tan asgari ücrete ara zamla ilgili çalışmaların başladığı müjdesi geldi. Peki, asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücrete Temmuz'da yüzde 20 ara zam yapılacak mı? İşte merak edilen detaylar...

  • BAKAN BİLGİN KAPIYI ARALAMIŞTI

    Hatırlanacağı gibi daha önce de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücretle ilgili yeşiş ışık sayılabilecek bir açıklama gelmişti. Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim" ifadelerine yer vermişti.

  • SARIEROĞLU'NDAN ÖNEMLİ  AÇIKLAMA

    Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu asgari ücrete ikinci zamla ilgili şunları söyledi:

    "Bu konu yasal düzenleme ile belirlenmiş hususlar, nasıl toplanacağı belirlenmiş. Bu konuyla alakalı değişik bir durum olursa Çalışma Bakanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Ağzımızdan çıkacak herhangi bir yanlış kelime birçok kişiyi beklentiye sokabilir. Doğru bilgilendirmenin esas olduğuna inandığım için bu konuda çalışma yapan kişi Çalışma Bakanımız bu konuyla ilgili bir ilerleme olduğu taktirde onun tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır diye düşünüyorum.

     

  • ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ

    6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız.

    Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

  • KURTULMUŞ: ÇALIŞMA BAŞLADI

    AK Parti Sözcüsü Numan Kurtulmuş ise asgari ücrete olası zamla ilgili "Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü artırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü artırmak için seferber etmekteyiz." ifadelerini kullandı. 

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