Bakan Işıkhan'dan ara zam açıklaması: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Asgari ücret temmuz ara zammı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Lideri Özgür Özel görüşmesinin ardından tekrardan gündeme geldi. Asgari ücrete ara zammı ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinin çıkarılması toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu. Konuya ilişkin en net açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Yapılan açıklama, "Asgari ücrete ara zam gelecek mi, asgari ücret ne kadar olacak?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 2024 temmuz asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusunun yanıtı...
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Asgari ücret temmuz ara zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri, milyonlarca çalışanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Hatırlanacağı gibi ocak ayı itibarıyla net asgari ücret yüzde 49 artışla 17 bin 2 TL olmuştu. Genellikle yılda bir kez yapılan asgari ücret zammı, geçtiğimiz yıl iki kez temmuz ve ocak aylarında yapılmıştı. Peki, "Asgari ücrete ara zam gelecek mi, ek zam yapılacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak?" İşte detaylar...
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CHP'DEN ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM TALEBİ!
CHP kaynakları: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Özgür Özel görüşmesinde, Asgari ücrete ara zam ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinin çıkarılması talebi gündeme getirildi.
CHP'li kaynaklardan edinilen bilgilere göre Özel bu kapsamda; asgari ücrete temmuzda ara zam talebini, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, çay ve hububat üreticileri başta olmak üzere beklentilerin altında kalan alım fiyatlarını, atanmayan öğretmenleri, özel okul öğretmenlerinin sorunlarını, staj ve çıraklık mağdurlarını, emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu, kira yardımı da sona erecek olan depremzedelerin sıkıntılarını görüşmede gündeme getirdi.
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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Mayıs tarihli AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Işıkhan, asgari ücrete ilişkin soru üzerine, ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkati çekerek, "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." ifadesini kullandı.
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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 OCAK AYINDA YAPILACAK
Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacağına yönelik bir açıklama bulunmuyor. Bu bağlamda asgari ücret 2025 yılının Ocak ayında yeniden belirlenecek. 2025'in ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam oranı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belli olacak.
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"YIL SONUNDA AÇLIK SINIRI 20 BİN LİRAYA YÜKSELECEK!"
Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas 1 Mayıs tarihli canlı yayında yaptığı açıklamada asgari ücrete ara zamma ilişkin konuştu. Barlas, "Önümüzdeki 7 ayda enflasyon durmayacak devam edecek. Göreceli bir düşüş yıllıkta olacak ama aylık artış devam edecek. Aylık artışlar devam ettiğinde şunu göreceğiz; enflasyon her ay yüzde iki bile artsa bugün basit bir hesapla asgari ücret yüzde 20'ler mertebesinde eriyecek.
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"ASGARİ ÜCRETE ZAM OLMAZSA AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALACAK"
Yani yıl sonuna gelindiğinde asgari ücrete ara zam olmazsa açlık sınırının altında bir maaşa maruz kalacak. Hem de bu aydan itibaren çünkü 17 binin üzerine yüzde 20 daha koyduğun zaman ben kabaca söyleyeyim bu açlık sınırı 20-21 bin lira arasında gelir.
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Bu durumda asgari ücret zam almazsa açlık sınırının altında kalmış olur. Bu enflasyon yaratacak bahanesine de sığınılmadan Temmuz'da makul bir şekilde ücretlerde bir artış yapılmasını umut ediyorum. İşveren kesiminin elini vicdanına koyup Temmuz ayına gelindiğinde bunun farkında olmalı. Böyle erken bir karar çalışanları mağdur eder. 1 Mayıs'ta da biz işverenlerden bunu talep etmiş olalım." ifadelerini kullandı.