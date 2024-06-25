Asgari ücrete ara zam olacak mı? Hamza Dağ yanıtladı

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Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan açıklama geldi.

CNN Türk'te katıldığı programda konuşan Dağ, asgari ücrete ara zam tartışmalarına yanıt verdi.

Dağ "COVID-19'den sonra yaşadığımız süreç, asgari ücrette yıllık taraflar bir araya gelerek süreç yürütülüyordu. Asgari ücrette yılda 2 kez tarafları bir araya getirdik. Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreçle ilgili bir süreç olacak mı derseniz, olmayacak diyebilirim" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Dağ, tartışmalara neden olan yurt dışı çıkış harcına zam konusuna yönelik ise "Henüz bir noktaya gelmiş değiliz deniliyor bana da. Doğrudan vergileri artıracak, dolaylı vergileri azaltacak sürece gitmemiz gerekiyor. Vergi reformuna ihtiyaç var. Bazı adımlar mutlaka atılacak" yanıtını verdi.