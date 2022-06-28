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Asgari ücrete ara zam son dakika: DÜĞMEYE BASILDI! En resmi ağızdan asgari ücrete ara zam açıklaması: 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

Asgari ücrete ara zam son dakika: DÜĞMEYE BASILDI! En resmi ağızdan asgari ücrete ara zam açıklaması

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Aylardır beklenen süreçte en resmi ağızdan yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde niteliğinde açıklama geldi. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan süreçle ilgili yol haritasına dair önemli ipuçları verdi.İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen asgari ücret açıklaması...

28.06.2022 - 08:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • Asgari ücrete ara zam son dakika: Kamuoyunda uzun bir süredir beklenen asgari ücret zammı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası açıklama geldi. Erdoğan, asgari ücret zammı ile ilgili çalışmaların başlayacağını belirtti. Böylelikle, "Asgari ücrete zam gelecek mi?" sorusu da yanıt buldu. Peki, 2022 asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? İşte, detaylar...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI 

    Kabine Toplantısı sonrasında asgari ücret ile ilgili de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

    "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik. Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek yöntem geliştirecektir. Yapılan artışın isdihdamda olumsuz etkiye yol açmasına meydan verilmeyecektir. En kısa sürede bu konuda müjdeli haberi işçi ve emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz."

  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla yarın toplanacak.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) 29 Haziran Çarşamba günü toplantıya davet etti.

  • İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak.

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