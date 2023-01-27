Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMASI
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da ara zam konusu hakkında Bakan Vedat Bilgin, "Burada sayın Cumhurbaşkanımızın desteği var. Asgari ücretlerin üzerindekini de koruyacak politika izliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Önümüzdeki yıl sonunda yüzde 20'leri göreceğiz, endişe etmeyin' dedi. 1 yıl önce savaş, pandemi olacağını biliyor muyduk? Olağanüstü şeyler olmazsa bizi yıl sonuna kadar götürecek asgari ücret belirledik. Olağanüstü şartlarda yeniden müdahale ederiz, geçen sene nasıl Temmuz ayında müdahale ettiğimiz gibi. İhtiyaç olursa geçen sene gibi zam yapılabilir." demişti.