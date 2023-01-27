Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Asgari ücret her sene ocak ayında olmak üzere yılda bir kez zamlanıyordu. Ancak geçtiğimiz sene temmuz ayında ara yapıldı. Bu sene de ek bir zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir televizyon programında asgari ücrete ara zam ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte konuya dair bilgiler...