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Asgari ücret zammında son dakika gelişmesi: Bakan Bilgin sinyali verdi! 2023 Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Asgari ücret zammında son dakika gelişmesi: Bakan Bilgin sinyali verdi!

Asgari ücret zammı için, milyonlarca işçi ve işverenin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Son 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplanacak olan yeni asgari ücret zammı, Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 4 aylık oran netleşirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin'den konuya ilişkin önemli açıklamalar geldi. İşte, 2023 yeni asgari ücret zammında son durum...

Giriş: 12.11.2022 - 12:08 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yeni asgari ücret zammı, 2022 yılının son 6 aylık enflasyon farkına göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca işçi ve işverenin gündeminde yer alan asgari ücret zammı için  "Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." ifadelerini kullanmıştı. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 4 aylık oran netleşirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuya ilişkin son durum açıklaması geldi. İşte, 2023 yeni asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...

  • BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerinde asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin "Talebin üzerinde bir büyümeyi gerçekleştirdiğimiz zaman enflasyona karşı ekonomik büyümeyi bir silah olarak kullanabiliriz. Asgari ücretin, 5500 lira olmasının nedeni enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek içindi. Asgari ücreti belirlemede enflasyon etkisini geriletecek bir uygulama gerçekleştireceğiz. Aralık ayının ilk haftasında komisyonu toplayacağız. Tüm emekçiler enflasyon karşısında korunacak." ifadelerini kullandı.

  • "ENFLASYON ETKİSİNİ GERİLETECEK BİR UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

    Asgari ücret çalışmalarına değinen Bilgin, "Asgari ücretin, 5500 lira olmasının nedeni enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek içindi. Asgari ücreti belirlemede enflasyon etkisini geriletecek bir uygulama gerçekleştireceğiz" dedi.

    Bilgin, aralık ayının ilk haftasında komisyonunun toplanacağını hatırlatarak, "Tüm emekçiler enflasyon karşısında korunacak" ifadesini kullandı.

  • ASGARİ ÜCRET İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatıyor.

    2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek.

  • ANKET SONUÇLARI PAYLAŞILACAK

    2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

    Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.

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