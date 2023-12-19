"ASGARİ ÜCRETTE ŞU ANDA BİR RAKAM TELAFUZ EDİLMEDİ"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde saat 13.30'da başladı.

Toplantı sonrası açıklamalar yapan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın sözlerinden öne çıkan notlar şu şekilde oldu:

- Şu anda bir sonuç yok. Görüşmeler süratle devam edecek, kısa süre içerisinde bir mutabakata varılmasını arzu ediyoruz. Şu anda henüz bir rakam telaffuz edilmedi. Yılbaşı yaklaşıyor bundan önce sonuca varmak istiyoruz.

- Asgari ücretle geçinen insanların, ev kirası, su, doğal gaz faturalarını ödeyemediklerini biliyoruz. Özellikle büyük şehirlerde 10 bin TL'nin altına ev kirası yok. Bunları düşünerek rakamın belirlenmesi gerekiyor.

- Bunun belirleyicisi hükümet olacak. İşveren ve hükümetin görüşleri olumlu olursa bir mutabakata varılabilir ancak şu andan bunu söylemek zor çünkü henüz ortada bir rakam yok.