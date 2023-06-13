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Asgari ücret zammında ilk toplantı sona erdi! 2023 asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammında ilk toplantı sona erdi! 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliği yaptığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 13 Haziran Salı günü gerçekleştirdi. Yaşanan gelişmeyle birlikte, "Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?" gibi sorular gündeme geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının sona ermesinin ardından TÜRK-İŞ ve TİSK kritik açıklamalarda bulundu. 2023 Temmuz asgari ücret zammı hakkında Habertürk’ten Ahmet Kıvanç tüm merak edilenleri kaleme aldı. İşte detaylar...

Giriş: 13.06.2023 - 18:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücrette zam pazarlığı başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçi ve işveren temsilcilerinin katılımı ile ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yaptı. 2022 ocak ayında temmuz ayına göre yüzde 54.66’lık artışla brüt 10.008 TL olurken net asgari ücret 8.506,80 TL'ye yükseltilmişti. Peki, "2023 asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 asgari ücret zammında yaşanan son gelişmeleri...

  • 2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

    Asgari ücret vergi dışı bırakıldığı için brüt asgari ücretten sadece yüzde 15 oranında sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primi işçi payı alınıyor. Brüt ücretin üzerine işveren ayrıca yüzde 17.5 oranında sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ödüyor.

    Asgari ücretin yüzde 25 artırılmasıyla net asgari ücret 10.633 TL’ye, işverenin maliyeti ise 14.699 TL’ye yükselecek.

    Yüzde 30 artış olduğunda net asgari ücret 11.059 TL, işverenin maliyeti ise 15.287 TL olacak.

    Yüzde 35 oranında zam yapıldığında net asgari ücret 11.484 TL, işverenin maliyeti 15.875 TL; yüzde 40 zam yapıldığında ise net asgari ücret 11.909 TL, işverenin maliyeti de 16.463 TL’ye çıkacak.

  • Asgari ücret senaryoları
    Birim: TL Mevcut 25% 30% 35% 40%
    Brüt asgari ücret 10.008,0 12.510,00 13.010,40 13.510,80 14.011,20
    SGK primi işçi payı 1.401,1 1.751,40 1.821,46 1.891,51 1.961,57
    İşsizlik sigortası primi işçi payı 100,1 125,10 130,10 135,11 140,11
    Net asgari ücret 8.506,8 10.633,50 11.058,84 11.484,18 11.909,52
    SGK primi işveren payı 1.551,2 1.939,05 2.016,61 2.094,17 2.171,74
    İşsizlik sigortası primi işveren payı 200,2 250,20 260,21 270,22 280,22
    İşverene maliyet 11.759,4 14.699,25 15.287,22 15.875,19 16.463,16

  • ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Temmuz ayı asgari ücret zammı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonla belirlenecek. Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil, konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

  • ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI SONA ERDİ!

    Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere düzenlediği ilk toplantı sona erdi.

     Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

    Toplantının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak, "Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Yarın olabilir, hemen olabilir. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz bunun Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde düzenlenmesidir. Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" dedi.

     

    TİSK'TEN BAKAN'A ZİYARET

    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyon toplantısı öncesinde dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştu.

  • Akkol, toplantı sonrası yaptığı açıklamada komisyon çalışmasının Kurban Bayramı tatili sürecine girilmeden hızlıca tamamlanmasını arzu ettiklerini söylemişti.

     

     Akkol’un ikinci mesajı ise asgari ücretin dolara endeksli değil TL üzerinden belirlenmesi gerektiği oldu.

    TİSK Başkanı Akkol, "Biz Türkiye Cumhuriyeti devletindeyiz. Başka para birimiyle asgari ücret veya başka ücretler belirlenmiyor. Komisyon her şeyi, kurları da enflasyonu da alım gücünü de istihdamı da işveren üzerindeki yükü, ihracat üzerinde belirli noktalardaki baskı gibi 100’den fazla parametreyi dikkate alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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