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ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Temmuz ayında asgari Ücrete ne kadar zam yapılacak? Bakan Bilgin'den 500 dolar açıklaması

Asgari ücret Temmuz zammı için geri sayım! Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından asgari ücrete Temmuz'da zam yapılacağı müjdesi gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili 500 dolar açıklaması geldi. Peki, asgari ücret zammı ne kadar kaç TL olacak? İşte asgari ücret zam tahmini...

Giriş: 03.06.2023 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılacağı sinyali gelmişti. Peki, asgari ücrete Temmuz ayında ne kadar ara zam yapılacak? Bakan Bilgin'den emrak edilen soruyla ilgili 500 dolar açıklaması geldi. İşte asgari üzret zammıyla ilgili detaylar... 

  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk'e Kübra Par ve Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtladı. 

    Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

    Türkiye dolar üretemeyen bir ülke değil. İhracat yoluyla dolar üretiyor. Üretimini artırdıkça, sanayiye dayalı büyümesini yükselttikçe Türk ekonomisi kendi ihtiyacı olan doları üretebilecek bir ülkedir. Türkiye'nin petrolünü üretme imkanlarının arttığı, doğalgazını bularak devreye bağladığını dikkate aldığımızda ekonominin maliyet üzerindeki baskısının azalacağını söyleyebiliriz. Türkiye bütün ekonomik şartlar karşısında özellikle çalışanlarını koruyan sosyal politikalar uyguladı. Ekonomi büyüdü. Enflasyon karşısında emekçilerini koruyan ücret politikalarını uygulamaya soktu. Asgari ücret yukarıdaki ücretleri de belirleyen etkisi vardır. Yukarıdakiler fazla artmıyor. O yukarıdakilerinin örgütsüzlüğünün sonucudur. Türkiye'nin takip ettiği politikalar büyüme, istihdam ve üretimi artırarak yürümesini sağlayan politikalardır. Konjonktürel sorunların aşılması öncelikli meseledir. Her ekonomik büyüme, ekonomik konjonktürel durum yeni sorunlar ortaya çıkarabilir. Sosyal devlet, sosyal politikalarla çalışanların, emeklilerin durumunu korumaktır. Son olarak 700 küsur bin kamu işçisi ile toplu sözleşme yaptık. Bu çok önemli bir şey. Bu sözleşme özel sektördeki işçilere de model olarak yansıyor.

  •  ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

    Asgari Ücret Komisyonu, işveren, işçi sendikaları ve kamu adına bizim üyesi olduğumuz bir komisyon. Bu komisyon kararları veriyor. Biz komisyon kararlarına göre değerlendiriyoruz. Şimdi benim buradan rakam açıklamam ahlaki olarak doğru olmaz. Şunu söylüyorum; 500 dolara tekabül eden bir alım gücünü Türkiye'nin asgari ücrette korumasını, sadece asgari ücretliler için değil diğer çalışanlara da yansıyor.

  • ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Temmuz ayı asgari ücret zammı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonla belirlenecek. Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil, konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

     

  • TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRET ZAMMI

    Bakan Bilgin daha önce asgari ücret zammı konusunda, "Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz." ifadelerini kullandı.

     

  • "500 DOLAR CİVARINDA OLACAK"

    Bakan Bilgin "Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullandı.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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