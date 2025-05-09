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        Haberler Bilgi Ekonomi ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM TEMMUZ 2025! Asgari ücrete ara zam gelecek mi, temmuzda asgari ücret ne kadar olacak?

        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret zammı açıklaması: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

        Temmuz ayının yaklaşmasıyla asgari ücrette zam tartışmaları başladı. Bu kapsamda çalışanlar tarafından merakla beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Yapılan açıklama, "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusunu beraberinde getirdi. Hatırlanacağı üzere, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak şekilde brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net asgari ücret 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlenmişti. İşte 2025 Temmuz asgari ücret ara zammına ilişkin son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 19:20 Güncelleme: 10.05.2025 - 18:36
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        • 1

          Asgari ücret zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi asgari ücret zammı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile gerçekşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantıları'nda belirlenmektedir. Peki, "Asgari ücret ara zam olacak mı, asgari ücret ne kadar olacak?" İşte detaylar...

        • 2

          ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI TEMMUZ 2025?

          Asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusunu, değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,

          "Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir. Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda." ifadelerini kullandı.

        • 3

          ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2025 OCAK?

          Brüt asgari ücret 26.005 lira olurken, asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30.556 liraya ulaştı. Net asgari ücret 22 bin 104 TL oldu.

          Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

        • 4

          ASGARİ ÜCRET NEDİR?

          Çalışma hayatına dâhil olan kişiler için her yıl belirlenen asgari ücret miktarı merak konusudur. Asgarinin anlamına bakıldığında bu terimin "en düşük" şeklinde tanımlandığı görülür. Asgari, iş sektörü fark etmeksizin çalışanlara ödenen minimum ücret tutarıdır. Bu tutar, yasal olarak belirlendiğinden işverenler çalışanlarına söz konusu miktarın altında maaş ödemesi yapamaz.

        • 5

          ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

          Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

          Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

          Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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