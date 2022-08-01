Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Asgari ücret zammı son durum: Bakan Bilgin'den flaş açıklama! 2022 Asgari ücrete yeni zam gelecek mi ve ne zaman yapılacak?

Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması: 'Yeni düzenleme yapacağız' 2023 Asgari ücrete yeni zam ne zaman gelecek mi?

Milyonlarca işçiyi ve işvereni yakından ilgilendiren asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2022 Asgari ücret Temmuz ayında uygulanan yüzde 30 oranındaki ara zamla birlikte 5 bin 550 TL'ye yükselmişti. 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. İşte, Bakan Bilgin'in açıklaması...

01.08.2022 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • Asgari ücret zammında son durum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasının ardından yeniden gündeme geldi. Ocak ayında uygulanan yüzde 50'lik zamla birlikte 4.253 TL'ye yükselen asgari ücret, Temmuz ayında %30 oranında uygulanan zammın ardından 5 bin 500 TL olarak belirlendi. Konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin "Yıl sonunda bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız" ifadelerini kullandı. İşte, 2023 yeni asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri... 

  • TEMMUZ ZAMMI SONRASI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 30 oranında uygulanan ara zammın ardından net asgari ücretin  5 bin 500 olarak düzenlendiğini duyrumuştu. "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız. Vatandaşımızdan sabır bekliyorum." dedi.

  • "YIL SONUNDA YENİ BİR DÜZENLEME YAPACAĞIZ"

    Yeni asgari ücret zammı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklaması şu şekilde;

    "Çalışanlarımızın asgari ücretinde yıl başında yaptığımız yüzde 50'nin üzerinde yüzde 30 zam yapmıştık, kümülatif olarak yüzde 90 üzerinde olan bu zammın enflasyon karşısındaki dayanıksızlığını bilerek konuşuyoruz. Yıl sonunda da bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ne enflasyona ne de sermayenin baskısına karşı ezdireceğiz" 

  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI GELECEK Mİ?

    Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında asgari ücrete yeni zammın kapısını araladı. Kanun gereği asgari ücrete bir yıl arayla en az bir defa zam yapılması gerekiyor. Temmuz ayında gelen zamla birlikte Aralık ayında yapılacak zam ile ilgili zorunluluk ortadan kalkmış oldu. Ancak Cumhuraşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla Aralık ayındaki zamla ilgili de kapıları araladı.

  • 2023 ASGARİ ÜCRETE YENİ ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?

    2023 asgari ücret zammı için yılbaşını işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde;

    "Asgari ücreti net 5 bin 500 olarak düzenledik. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız. Vatandaşımızdan sabır bekliyorum."

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.