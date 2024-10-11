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        Haberler Bilgi ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM 2025 OCAK| Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret zammı açıklaması

        Bakan Işıkhan'dan kritik asgari ücret zammı açıklaması: 2025 Ocak asgari ücret ne kadar olacak?

        Yeni asgari ücret zammına ilişkin açıklamalar gelmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklama, "Asgari ücret ne kadar olacak? sorusunu beraberinde getirdi. Bilindiği üzere 2024 ocak ayında asgari ücret, yüzde 49.11 zamla 11.402,32 liradan 17 bin 2 TL'ye yükseltilmişti. İşte 2025 Ocak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde, asgari ücrette olası zam senaryoları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 18:41 Güncelleme: 11.10.2024 - 20:16
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        • 1

          Asgari ücret zammına ilişkin yapılan son dakika açıklamaları çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret zammı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belirlenecek. Yeni yıl için geri sayım sürerken, "2025 Ocak asgari ücret ne kadar olacak, net asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte asgari ücret zammına ilişkin yapılan son açıklamalar...

        • 2

          BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammına ilişkin kritik bir açıklamada bulundu.

          Asgari ücret sürecine erken başladıklarını ifade eden Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı gibi, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için politikalar geliştiriyoruz. Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asgari ücret konusunda hükümet olarak tek başımıza karar vermiyoruz. Aralık ayının başında işçi ve işveren temsilcileri ile görüşmelere başlayacağız. İş gücünün taleplerini karşılayacak oranları kapsamlı bir şekilde değerlendirerek, asgari ücret tespit komisyonu ile birlikte belirleyeceğiz. Maksimum faydayı sağlayacak bir asgari ücret belirlemeyi amaçlıyoruz. Asgari ücreti nominal olarak 90 kat artırdık. Asgari ücrete verilen desteği 700 liraya çıkardık ve bu destek önemli bir katkı" ifadelerini kullandı.

        • 3

          2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

          Deutsche Bank ekibi asgari ücrette 2025 için genel beklentinin yüzde 25-30 arasında bir artış olduğunu belirtti. Ancak yüzde 30'un üzerinde bir artışın, yavaşlayan ekonomi ortamında işletmeleri zor durumda bırakacağı ve enflasyon beklentilerini bozacağı yönünde bir kanı olduğu da eklendi.

        • 4

          Notta bu konuda "Bazı analistler şirketler tarafından asgari ücret dışındaki sektörlerde yapılacak ücret artışlarının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunurken, bazı ekonomistler azalan kâr marjlarının şirketlerin yüzde 30'un üzerinde zam yapmasını engelleyeceğini ve birçok şirket tarafından yılbaşında yapılacak ilk ücret artışının yüzde 20 civarında olabileceğini (yıl ortasında daha fazla ayarlama ile) düşünüyor" ifadeleri yer aldı.

        • 5

          ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

          Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

          Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

          Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

        • 6

          ŞU AN ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

          Mevcut asgari ücret 2024 Ocak itibarıyle yapılan zam sonrasında brüt 20,002.50 TL'ye yapılan kesintiler sonrasında net 17,002.12 TL'ye yükseltilmişti.

        • 7

          ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını geçtiğimiz yıl aralık ayında gerçekleştirmişti. Asgari ücret genellikle 3. toplantıda belirlenip komisyon tarafından açıklanmaktadır.

          2025 Ocak asgari ücret zammına ilişkin ilk toplantının aralık ayının ilk haftasında gerçekleşmesi bekleniyor.

        • 8

          ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

          Yüzde 25’lik zamla asgari ücret 21 bin 252 TL

          Yüzde 30'luk zamla asgari ücret 22 bin 102 TL

          Yüzde 40'lık zamla asgari ücret 23 bin 803 TL

          Yüzde 50'lik zam ile asgari ücret 25.503 TL

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