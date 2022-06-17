"ORTADA BİR RAKAM YOK!"
Atalay şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile bu işin taraflarıyla bir toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde bize bir haber vereceğini belirtti. Ama hangi noktaya geldik diye bir rakam konuşmadık, asgari ücretlinin, dar ve sabit gelirlinin alım gücünün düştüğünü, emeklinin durumunun ortada olduğunu, kamuoyunun bildiklerini, sizin bildiklerinizi a'dan z'ye anlatma imkanı bulduk. Cumhurbaşkanı da 'Bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde çalışma yapıyoruz, arkadaşlarımız çalışma yapıyor, önümüzdeki günlerde bununla ilgili size de kamuoyuna da bilgi veririz, sizi çağırırız, konuşuruz.' dediler. Kısa özeti bu, ortada bir rakam yok."
Asgari ücretlinin, emeklinin ocak ayındaki alım gücüyle şu andaki alım gücü arasındaki farkı konuşma imkanı bulduklarını kaydeden Atalay, "Bizi dinledi, anlatmam gerekenleri noksansız anlattım. İnşallah önümüzdeki günlerde de bununla ilgili müspet bir şey söylerse gelip sizlere anlatırım" diye konuştu.
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