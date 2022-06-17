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Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri: 2022 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Temmuz ara zammından sonra asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? 2022 Temmuz ara zammından sonra asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca işçi ve işveren tarafından takip ediliyor. Yılda bir kez belirlenen asgari ücret 2022 yılı için yüzde 50.54 oranında zamlanarak 4 bin 253 TL’ye çıkmıştı. Enflasyon rakamlarının yüksek seyretmesiyle birlikte Temmuz asgari ücret zammı gündeme gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’in konuyla ilgili açıklaması Asgari ücret ara zammı için yeşil ışık olarak nitelendirildi. İşte, Bakan Bilgin’in açıklaması ve 2022 Asgari ücret zammı son durum…

17.06.2022 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL

  • Asgari ücret zammı son durum gündemdeki yerini korumaya devam ederken "2022 Asgari ücrete Temmuz zammı gelecek mi?" sorusu araştırmaları da hız kazandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2022 yılı asgari ücret tutarı yüzde 50’nin üzerinde artışla 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti.  Nisan ayı enflasyon oranının yüzde 69,97 ve Mayıs ayı enflasyon rakamlarının ise yüzde 2,98 artışla yıllık yüzde 73,50 olmasıyla birlikte gözler Asgari ücret ara zammına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklaması yeşil ışık olarak nitelendirildi. İşte, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri…

  • BAKAN BİLGİN’DEN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’in 2022 Asgari ücret Temmuz zammı ile ilgili açıklaması şu şekilde; “Türkiye ekonomik dalgalanmalara, enflasyonlara rağmen bu büyümeyi sürdürüyor. O halde enflasyonun tahribatına karşı çalışanları ve emeği korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Yani önümüzde Temmuz dönemi var. Çalışanlarımızla sadece kamu emeklileri ile kamu çalışanları ile değil, özel sektör emeklileri ile Bağkurlularla çeşitli konumda bulunan emekliler de dahil hepsini kapsayan, sadece enflasyon farkını değil onların sosyal konumlarını destekleyecek bir çalışmayı sürdürüyoruz. Yani temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, hiç olmazsa enflasyona karşı 'Benim devletim benim yanımdadır' dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır"

  • ERDOĞAN'IN ERGÜN'Ü KABULUNDE GÜNDEM ASGARİ ÜCRET

    TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmede bir rakam konuşulmadığını belirten atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile asgari ücret, emeklilerin durumu, EYT, geçici işçiler ve taşeronla ilgili her konuyu konuşma imkanı bulduklarını söyledi.

  • "ORTADA BİR RAKAM YOK!"

    Atalay şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile bu işin taraflarıyla bir toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde bize bir haber vereceğini belirtti. Ama hangi noktaya geldik diye bir rakam konuşmadık, asgari ücretlinin, dar ve sabit gelirlinin alım gücünün düştüğünü, emeklinin durumunun ortada olduğunu, kamuoyunun bildiklerini, sizin bildiklerinizi a'dan z'ye anlatma imkanı bulduk. Cumhurbaşkanı da 'Bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde çalışma yapıyoruz, arkadaşlarımız çalışma yapıyor, önümüzdeki günlerde bununla ilgili size de kamuoyuna da bilgi veririz, sizi çağırırız, konuşuruz.' dediler. Kısa özeti bu, ortada bir rakam yok."

    Asgari ücretlinin, emeklinin ocak ayındaki alım gücüyle şu andaki alım gücü arasındaki farkı konuşma imkanı bulduklarını kaydeden Atalay, "Bizi dinledi, anlatmam gerekenleri noksansız anlattım. İnşallah önümüzdeki günlerde de bununla ilgili müspet bir şey söylerse gelip sizlere anlatırım" diye konuştu.

  • 2022 ASGARİ ÜCRET NET-BRÜT NE KADAR?

    2022 yılı asgari ücreti, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti.

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