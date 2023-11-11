Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! 2024 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Asgari ücret zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından asgari ücrete yapılacak zam oranı 6 aylık enflasyon farkına göre yeniden belirlenecek. Asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini dile getirdi. İşte 2024 Ocak asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...
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Asgari ücret zammı, emekli ve memur maaş zammı son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde yer alıyor. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Liderler Zirvesi için Özbekistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dönüş yolunda emekli ve asgari ücret zammına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çalışanları ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamasının ardından gözler "2024 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2024 Ocak asgari ücret zammında son durum...
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BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayı başında yeni asgari ücreti belirlemek için komisyonun toplanacağını hatırlatarak, “Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi. Işıkhan, birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesini de hayata geçireceklerini söyledi.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.
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2024 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti.
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Ekonomi çevreleri tarafından 6 aylık artış oranı tahmini yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" açıklaması göz önünde tutulduğunda asgari ücret zammıyla ilgili yüzde 40 oranında zam gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor.
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Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 15 bin 962 liraya yükselmiş olacak. Hemen belirtleim ki, kesin oran Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda alınacak kararla netleşecek.
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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu Hükümetten 5 temsilci, İşveren Sendikası’ndan 5 temsilci ve İşçi Sendikası’ndan 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor. Asgari Ücret tespit komisyonu toplantılarının Aralık ayında başlaması bekleniyor.