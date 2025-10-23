Habertürk
        Asgari ücret ne kadar olacak, 2026 Ocak asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

        Asgari ücrette zam pazarlığı için geri sayım sürüyor. Yeni yıl için asgari ücret zammı, aralık ayında gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenecek. Hatırlanacağı gibi son olarak Ocak ayında asgari ücret yüzde 30 artışla brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olarak belirlenmişti. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte 2026 Ocak asgari ücret zammının belli olacağı tarih...

        Giriş: 23.10.2025 - 19:21 Güncelleme: 23.10.2025 - 23:05
          Asgari ücret zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri işçi ve işveren tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret ocak zammı, işçi, işveren ve hükümeti temsilen beşer kişiden olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenecek. Asgari ücret zammı belirlenirken, enflasyon rakamlarını başta olmak üzere bazı kritirler dikkate alınmaktadır. Peki, "Asgari ücret ne kadar olacak, 2026 Ocak asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?" İşte detaylar...

          ASGARİ ÜCRETTE DANIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

          İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için 21 Ekim tarihinde toplandı.

          Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işleyişini belirleyecek Danışma Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda, asgari ücreti belirleyecek olan komisyonun 15 kişisiden oluşturulması kararlaştırıldı.

          2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işleyişini belirleyecek olan görüşmelerin ilk adımı bugün atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık etti.

          Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi taraflar komisyonun temsil dengesi ve karar süreçleri üzerine tartıştı. Toplantıya, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Hak-İş ve DİSK temsilcileri katıldı.

          Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunu adil bulmadıkları gerekçesiyle toplantılara katılmayacaklarını açıklamıştı.

          2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

          Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 6 Ekim 2025 tarihli haberine göre;

          Asgari ücret 2025 yılında yüzde 30 oranında artırılarak brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL’ye yükseltildi. Asgari ücretin yüzde 30 artırıldığı dönemdeki gerçekleşen enflasyon ve beklenen enflasyonun ne olduğuna bakalım. 2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Merkez Bankasının 2024 yılı Dördüncü Enflasyon Raporunda ise 2025 yılı enflasyonu yüzde 21 olarak tahmin edildi. 2025 yılı asgari ücreti beklenen enflasyonun üzerinde ama gerçekleşen enflasyonun altında tespit edildi.

          Geçen yılki asgari ücret artışını doğru tahmin eden JP Morgan, 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin ise yüzde 20 oranında artacağı tahmininde bulundu. Morgan Stanley ise 2026 yılında asgari ücret artışının yüzde 20-25 oranında artacağını tahmin etti.

          Zam oranı yüzde 20 olursa gelecek yıl brüt asgari ücret 31.207 TL, net asgari ücret 26.526 TL’ye yükselecek. Zam oranı yüzde 25 olduğunda ise brüt asgari ücret 32.507 TL, net asgari ücret 27.631 TL olacak.

          ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarihleri henüz belli olmadı. Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşiyor.

          YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

          Yıl Net asgari ücret (TL)
          2025 22.104
          2024 17.002
          2023 (Temmuz-Aralık) 11.402
          2023 (Ocak-Haziran) 8.506
          2022 (Temmuz-Aralık) 5.500
          2022 (Ocak-Haziran) 4.253
          2021 2.833
          2020 2.324
          2019 2.020
          2018 1.603
          2017 1.404
          ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

          Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

          Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

          Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

