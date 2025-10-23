Asgari ücret zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri işçi ve işveren tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret ocak zammı, işçi, işveren ve hükümeti temsilen beşer kişiden olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenecek. Asgari ücret zammı belirlenirken, enflasyon rakamlarını başta olmak üzere bazı kritirler dikkate alınmaktadır. Peki, "Asgari ücret ne kadar olacak, 2026 Ocak asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?" İşte detaylar...