Bakan Işıkhan'dan kritik asgari ücret zammı açıklaması! 2025 Ocak asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret zammını belirlenmek üzere Asgari Tespit Komisyonu üçüncü kez bir araya geliyor. Asgari ücret toplantılarında iki toplantı geride kalırken, asgari ücret zammının belirleneceği tarih çalışan ve işverenler tarafından yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" ifadelerini kullandı. Peki, "Asgari ücret ne kadar olacak?" İşte 2025 Ocak asgari ücret zammının belirleneceği tarih...
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Asgari ücret zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemde geniş yer buluyor. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 2. toplantının ardından rakam konuşulmadığını belirterek, asgari ücret zammı için 3. toplantıya dikkat çekti. Asgari ücret hatırlanacağı gibi 2024 yılı için, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak açıklanmıştı. Peki, "Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret ne zaman belli olacak?" İşte asgari ücret zammına ilişkin yapılan son açıklamalar...
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BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına ilişkin, "Önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." dedi.
Işıkhan, TBMM'de, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere yürüttüğü çalışmalara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Komisyonun 19 Aralık'ta yapacağı üçüncü toplantıya kendisinin başkanlık edeceğini bildiren Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.
Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.
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BAKAN ŞİMŞEK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek maaşlara yapılan enflasyon üzerindeki zamlara değindi ve "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Birçok alanda enflasyonda hissedilebilir yavaşlama başladı." dedi.
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete yapılacak zam oranı konusunda yüzde 25’ten başlayarak farklı senaryolar konuşuluyor. Yüzde 25 zam ihtimali düşük görülüyor. Beklentiler yüzde 30 – 35 zam oranında yoğunlaşıyor.
İşçi kesimi asgari ücret zam oranını dile getirmekten özellikle kaçınıyor. TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ne beklenen enflasyonu, ne de gerçekleşen enflasyonu uygun bulmadıklarını, çünkü ikisinin de gerçek enflasyonu yansıtmadığını söylüyor. Önceden bir oran açıklamanın masada işveren ve hükümetin elini güçlendireceğini savunuyor.
İşvereni komisyonda temsil edecek Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) da zam oranı tartışmalarına girmiyor. Ancak, MÜSİAD başta olmak üzere bazı işveren örgütleri asgari ücret zammının yüzde 25’i aşmaması gerektiğini iddia ediyor.
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ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 2025’TE ARTACAK
Ücretlerden işçi ve işveren payı olarak sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primi kesiliyor. Brüt ücretin üzerine işveren payı olarak kesilen bu primler işverenin maliyetini oluşturuyor.
İşveren priminde bu yıl temmuz ayında kabul edilen kanunla 0,25 puanlık artış yapıldı. Kısa vadeli sigorta kolları için yapılan prim kesintisi yüzde 2’den yüzde 2,25’e çıkartıldı.
TBMM gündeminde bulunan kanun teklifi ise 2008 yılından bu yana primlerini düzenli ödeyen işverenler için sağlanan 5 puanlık prim indiriminin imalat sektörü dışındaki işyerlerinde 4 puana düşürülmesini öngörüyor. Dört puan uygulaması yeni yılda başlayacak.
Sigortalı çalışan toplam işçi sayısı eylül ayı itibarıyla 16 milyon 948 bin kişiye ulaşıyor. Bunlardan 4 milyon 41 bini imalat sektöründe, 12 milyon 907 bini ise diğer sektörlerde çalışan işçilerden oluşuyor.
İşveren priminde 1,25 puanlık artış bu yılki asgari ücret üzerinden işveren maliyetinde 250 TL artış anlamına geliyor. Asgari ücrete 2025 yılında yüzde 35 zam geldiğinde imalat sektörü dışındaki işyerlerinde işveren maliyeti 1,25 puanlık artış dolayısıyla bu yıla göre fazladan 337,55 TL artacak. (Söz konusu primler toplam brüt ücret üzerinden alınıyor. Asgari ücretin üzerinde ücretle çalışanların işverene maliyetindeki artış, yüzde 35 zam durumunda 337,55 TL ile 2.532 TL arasında olacak.)
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ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını 19 Aralık'ta saat 11.30'da yapacak.
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2025 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari ücretin 31 Aralık'a kadar tespit edilerek açıklanması gerekiyor. Komisyon geçen yıl ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirmiş, 27 Aralık'ta asgari ücret açıklanmıştı. Asgari ücretin üçüncü veya dördüncü toplantının ardından açıklanması bekleniyor.
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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil ediyor. Komisyonun Aralık ayı sonuna kadar yapacağı 4 toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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2025 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.
Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.
Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.
Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.
Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.
Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.
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