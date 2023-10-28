Asgari ücret zammı konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" ifadelerini kullanırken, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli olduğunu bildirdi. Peki, "2024 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 asgari ücret zammında son durum...