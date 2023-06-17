Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca işçi ve işverenin gündeminde yer alıyor. İlk 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenecek olan asgari ücret zammında 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,26 olarak açıklandı. Yeni asgari ücreti belirlemek için 13 Haziran Salı günü toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 19 Haziran'da ikinci kez toplanacak. Asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Asgari ücret görüşmeleri başlamış durumda. Temmuz ayı içinde bitecek ve enflasyona ezdirmemeye dönük bir yaklaşım sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı. İşte 2023 eni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...