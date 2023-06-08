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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?

AK Parti'den dikkat çeken asgari ücret zammı açıklaması: 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Temmuz ayına kısa bir süre kala, asgari ücret ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, memur-emekli maaşı ve asgari ücret zammına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamanın ardından ocak ayında 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. Asgari ücret zammında bilindiği gibi; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelip genel olarak ortak bir karar almaktadır. İşte 2023 Temmuz ayı asgari ücretin belli olacağı tarih...

Giriş: 08.06.2023 - 10:38 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Milyonların gözü temmuz ayında asgari ücrete yapılacak olan zamma çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan son Kabine Toplantısı'nın ardından asgari ücrete ilişkin, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlıyor" ifadelerini kullanmıştı. Peki, "2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak?" İşte 2023 asgari ücret temmuz ara zammı tahminleri...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

  • AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin, "Ne vaat ettiysek onu gerçekleştiren bir partiyiz. Vaat ettiğimizi yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu perspektif gerçekleşecektir" ifadelerini kullanmıştı.

    Akbaşoğlu, "Asgari ücret memur maaşı ile ilgili açıklamalarımız vardı. Bunları teklife dönüştürmek sureti ile bunları halledeceğiz. Temmuz ayında yasalaştığına şahitlik edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

     

  • ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Habertürk’ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kurulan kabinenin ilk toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarına başlayacağını söyledi.

    Komisyonda işçi, işveren ve hükümet 5’er üye ile temsil ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın önümüzdeki günlerde işçi ve işveren temsilcilerini davet etmesiyle yeni asgari ücret tespit süreci resmen başlayacak. TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün genel kurul toplantısı için gittikleri Cenevre’den dün döndü. Asgari ücretle ilgili gayri resmi ilk temas, TÜRK – İŞ ve TİSK heyetlerinin yeni Çalışma Bakanı Işıkhan’a yapacakları “hayırlı olsun” ziyaretinde gerçekleşecek. Komisyon toplantılarının da gelecek hafta başlanması bekleniyor.

  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu daha önce genellikle 4 toplantının ardından yeni asgari ücreti belirliyordu. Ancak, geçen yıl temmuz ayında ara zam görüşmeleri iki toplantıda tamamlandı. Aralık ayında ise üç toplantı yapıldı. Bu yılki görüşmelerin de süratle tamamlanarak Kurban Bayramı’ndan önce yeni asgari ücretin ilan edileceği tahmin ediliyor.

    İŞÇİ VE İŞVEREN TARAFI NE İSTEYECEK?

    TÜRK – İŞ’in talebinde, her ay açıklanan açlık ve yoksulluk sınırı araştırma sonuçları etkili olacak. TÜRK – İŞ’in araştırmasına göre, mayıs ayında 4 kişilik ailenin gıda harcamasından oluşan açlık sınırı 10.360 lira, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 13.440 lira oldu. TÜRK – İŞ, bu araştırma sonuçlarını dikkate alan tutar ile pazarlık masasına oturacak.

    İşveren kesimini temsil eden TİSK’in ise işletmelerin uluslararası rekabet gücünü gözeten, işçi ve işletmeler açısından dengeli bir asgari ücret önerisinde bulunması bekleniyor. İşletmelere bu yıl aylık 400 lira asgari ücret desteği uygulanıyor. Ocak ayından geçerli olmak üzere başlayan destek haziran ayında sona erecek. TİSK’in komisyonda, asgari ücret desteğinin 2016 yılındaki gibi brüt asgari ücretin en az yüzde 6’sı oranına çıkartılarak devam ettirilmesini talep etmesi bekleniyor.

    Diğer yandan işveren kesiminden farklı asgari ücret talepleri de geliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, önceki gün HABERTÜRK TV’de yaptığı açıklamada, “Asgari ücrette maksimum dolar bazında 300 – 400 dolar arasındaki seviyeyi koruyabilmeliyiz” dedi.

  • YENİ ASGARİ ÜCRET NE OLUR?

    Gültepe’nin talebi, net asgari ücretin maksimum 9 bin 300 lira olması anlamına geliyor. Oysa asgari ücret aralık ayında belirlendiğinde dolar bazında cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olarak ilan edildi. O tarihte 455 dolara tekabül ediyordu.

    Döviz kuru bugünlerde yeniden hareketlendi. Yılbaşındaki 455 dolar seviyesini koruyabilmek için bile net asgari ücretin en az 10.600 lira olması gerekiyor.

    Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise seçim öncesi yaptığı açıklamalarda asgari ücretin yaklaşık 500 dolar olacağını ifade etti. Ancak, döviz kuru çok hızlı hareket ettiği için 500 dolar Salı günkü kurla 10.800 lira iken, dünkü kurla 11.600 lira oldu.

    Kurdaki oynaklığın komisyon toplantıları boyunca bu şekilde devam etmesi halinde çok farklı asgari ücret tutarları da gündeme gelebilir.

  • NET ASGARİ ÜCRET 5 YILDA YÜZDE 430 ARTTI

    2018 yılından bu yana brüt asgari ücret yüzde 393 oranında, net asgari ücret ise yüzde 430 oranında arttı. Net asgari ücretin daha fazla artması, 2022 yılında asgari ücrete kadar olan kazançların vergi dışı bırakılmasından kaynaklandı. 2018 yılında 2.029,50 TL olan brüt asgari ücret 2023 ocak ayında 10.008 TL’ye, 1.603,12 TL olan net asgari ücret de 8.506,80 TL’ye yükseldi.

    2022 yılı ocak ayında yüzde 50.51 oranında artan net asgari ücret temmuz ayında yüzde 29.32 oranında, bu yılın ocak ayında ise yüzde 54.66 oranında artı. Ocak ayı itibarıyla yıllık bazdaki artış ise yüzde 100 olarak gerçekleşti.

     

  • ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    Temmuz ayı asgari ücret zammı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonla belirlenecek. Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil, konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz. 

    ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.

  • Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

     

  • MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

    Asgari ücret 2023 Ocak ayında brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlenmişti.

    Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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