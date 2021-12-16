Yeni asgari ücretin hangi aydan itibaren geçerli olacağı araştırılıyor. Recep Tayyip Erdoğan 2022 Asgari ücrete geçen yıla göre %50 seviyesinde zam yapıldığını duyurdu. Asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansıyacak? 2022 asgari ücret zammı ne zaman, hangi ay geçerli olacak?

2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI MAAŞLARA NE ZAMAN YANSIYACAK?

Toplantıları Aralık ayında yapılan asgari ücretin zamlı tutarının Şubat ayı maaşlarına yansıması bekleniyor. Ocak ayı maaşlarını da 2021 asgari ücret tutarında alacak olan işçilere Şubat ayından itibaren yeni asgari ücrete göre ödeme yapılacak.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı asgari ücret zammını kamuoyu ile paylaştı. Asgari ücret 2022 yılı için 1425 TL artarak 4250 Türk lirası olarak açıklandı.