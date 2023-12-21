İşveren kesimi geçmiş enflasyon farkının, son 6 aylık dönem için değil son bir yıl için hesaplanması gerektiğini savunuyor. Bu durumda, temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34.04’lük ara zam dikkate alınarak enflasyon farkı hesaplanması gerekecek. Hesaplama temmuzdaki ara zamma göre yıllık enflasyon üzerinden yapılırsa Merkez Bankası tahminine göre yüzde 23.1’lik, piyasa katılımcıları anketine göre ise yüzde 24.76’lık enflasyon farkı ortaya çıkacak.