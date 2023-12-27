ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Engelli aylığı da yeni asgari ücret ile birlikte yükselecek. Asgari ücret 2024 zammı belli olmadığından henüz engelli maaşının miktarı netlik kazanmadı. Ancak engelli maaşı zam tahminleri hesaplaması yapıldı.

Yapılan tahminlere göre; %40-69 arası engeli olanlar mevcut olarak 2624 lira ödeme alıyor. %30 zam yapılması durumunda maaşı 3411 liraya, % 35 zam yapılması durumunda 3542 liraya, %40 zam yapılması durumunda 3673 liraya ve %45 zam yapılması durumunda 3804 liraya yükselecek.