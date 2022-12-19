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Asgari ücret zammı için tüm gözler 3.toplantı tarihine çevrildi! Asgari ücret 3.toplantı ne zaman yapılacak, yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu! İşte yeni asgari ücret 3.toplantı tarihi

Asgari ücret zammını belirlemek için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 7 Aralık'ta, 2. toplantısını ise 14 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Asgari ücret 3.toplantı tarihi belli oldu. İşte, Yeni asgari ücret 3.toplantı tarihi...

Giriş: 19.12.2022 - 08:24 | Güncelleme: ABONE OL

  • Asgari ücret tespit komisyonu 2023 yeni asgari ücret zammını belirlemek amacıyla bir araya geliyor. İlk toplantı 7, ikinci toplantı ise 14 Aralık tarihinde gerçekleşti. Yaklaşık olarak 2 buçuk saat süren toplantının ardından TÜRK-İŞ ve TİSK, yeni asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret üçüncü toplantısının ardından 2023 yılında uygulanacak yeni asgari ücret zammının duyurulması bekleniyor. İşte, asgari ücret 3.toplantı tarihi...

  • ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

    Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık’ta düzenlendi. İkinci toplantı ise 14 Aralık’ta gerçekleşti. Asgari ücret 3. toplantısı ise 20 Aralık tarihinde yapılacak.

  • ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YILDA KAÇ KEZ TOPLANIYOR?

    2021 yılının Aralık ayında yapılan 1. toplantı 1 Aralık’ta, 2. toplantı 7 Aralık’ta, 3. toplantı 9 Aralık’ta ve son toplantı 14. Aralık’ta düzenlenmişti.

  • 2. TOPLANTIDA NELER YAŞANDI?

    ''ASGARİ ÜCRETE DESTEK TALEBİMİZİ YİNELEDİK''

    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da toplantıda işveren desteği için taleplerini bir kez daha yinelediklerini ifade etti. Koç ''Nihai rakam için yeniden toplanacağız'' dedi.

  • VERİ VE RAPORLAR MASAYA YATIRILDI

    Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı.

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