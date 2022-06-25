Asgari ücret zammı son dakika... Asgari ücrete zam konusu, son günlerin en çok merak edilen haber başlıkları arasında bulunuyor. Birçok üründeki artışa paralel olarak hayat pahalılığını dengelemek amacıyla asgari ücrete ara zam formülü düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, hükümet kanadından birçok isim tarafından asgari ücrete zam için yeşil ışık yakıldı. Haziran ayının sonlarına gelinirken asgari ücret zammı düzenlemesinin de detayları araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 Asgari ücrete ne kadar zam gelecek ve ara zam oranı belli oldu mu? Bakan Vedat Bilgin asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması yaparken önümüzdeki haftayı işaret etti.