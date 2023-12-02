BAKAN IŞIKHAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin 11 Aralık'ta başlayacağını hatırlatarak

Bundan sonraki süreçte de sosyal diyalog mekanizmalarını düzenli olarak işletme niyetinde olduklarını ifade eden Işıkhan, "Önümüzde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. İnşallah 11 Aralık´ta, 2024 yılı asgari ücret seviyesini belirlemek üzere komisyon toplantılarımıza başlayacağız. Her zaman olduğu gibi bu süreci; işçi ve işveren temsilcilerimiz ile birlikte uzlaşma ve mutabakat arayışıyla hassasiyetle yürüteceğiz. Şartlar ne olursa olsun geleceğin güçlü, müreffeh Türkiye´sini inşallah birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Ülkemizin 100´üncü yılını kutladığımız bugünlere kadar bizlere yol arkadaşlığı yapan, diyalog kanallarını her daim açık tutan siz değerli paydaşlarımıza ve girişimcilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TARİHİ DEĞİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını bildirdi.