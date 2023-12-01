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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Asgari ücret zammı için heyecan dorukta | Son dakika tarih değişti! 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi - Merak Edilenler Haberleri

        Asgari ücret zammı için heyecan başlıyor! 2024 Ocak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi

        Asgari ücret zammı için heyecan dolu geri sayım sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi değişti. Peki, asgari ücret zammı toplantısı ne zaman, asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte zamla ilgili tahminleri şekillendiren kritik açıklamalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 19:30 Güncelleme: 01.12.2023 - 19:30
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        • 1

          ASGARİ ÜCRET 2024 SON DURUM... Asgari ücret zammında son düzlüğe girildi. Bugün yapılması beklenen 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi değişti. Peki, 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte zam tahminlerine ışık tutan açıklamalar ve toplantı tarihi...

        • 2

          ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TARİHİ DEĞİŞTİ

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını bildirdi.

        • 3

          2024 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

          Asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti.

        • 4

          Ekonomi çevreleri tarafından 6 aylık artış oranı tahmini yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" açıklaması göz önünde tutulduğunda asgari ücret zammıyla ilgili yüzde 40 oranında zam gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

        • 5

          Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 15 bin 962 liraya yükselmiş olacak. Hemen belirtleim ki, kesin oran Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda alınacak kararla netleşecek.

        • 6

          ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu Hükümetten 5 temsilci, İşveren Sendikası’ndan 5 temsilci ve İşçi Sendikası’ndan 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor. Asgari Ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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