Asgari ücret tespit komisyonu tarihi belli oldu. Pazarlık süreci devam ederken asgari ücretten vergi kesintilerinin kaldırılıp kaldırılmayacağı ve son teklifler merakla araştırılıyor. Son teklif İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Peki, asgari ücret zammı ne zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA AKŞENER'DEN FLAŞ TEKLİF

Asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri, "Doların çıkışı, TÜİK'e rağmen yüzde 40'ların konuşulduğu bu dönemde yeniden belirlenmesi lazım. Bizim daha önceden yaptığımız çalışmaya göre 4 bin lira net ellerine geçecek rakam. 555 vergi haricinde. Dalgalanmalar tansiyon gibi. Herkes tansiyon hastasına döndü. Yeniden değerlendireceğiz tabii ki bu doların rekorundan önce yapılmış bir çalışmaydı" diye konuştu.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMLAR GEDLİ: VERGİ YÜKÜ KALDIRILSIN!

2022 asgari ücret zammı işçi sendikaları ve işveren temsilcileri tarafından yapılacak görüşmeler neticesinde belli olacak. Görüşmelerde enflasyon oranları ve TÜİK tespitleri etkili olacak.

Görüşme takvimi henüz belli olmasa da asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayı itibariyle başlaması bekleniyor.

Aralık ayında başlayacak zam pazarlığı öncesi; siyasetten peş peşe gelen "Vergi yükü kaldırılsın" çağrılarını Türk-İş'in önerisi izledi.

Pazarlıklarda işçi tarafını temsil edecek Türk-iş de asgari ücretle ilgili vergi düzenlemesi yapılmasını, bunun da çalışanların maaşına ilave zam olarak yansımasını istedi.

İşverenden ise "Tüm tarafların refahını koruyacak bir çalışma içindeyiz." açıklaması geldi.

"ANKET YAPILACAK!"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bakan Bilgin, 3'lü Danışma Kurulu'nun toplanması talimatı verdiğini ve önümüzdeki günlerde bu toplantının gerçekleştirileceğini belirtti. Bakan Bilgin, asgari ücret tespitine ilişkin kamuoyu araştırması yapıldığını belirterek, bu kapsamda çalışan sayısına göre işverenler, profesyonel yöneticiler, çalışan işçiler ve asgari ücret dışında maaşla çalışan kişilerle anketler yapılacağını anlattı. 2 bin 500 kişiyle anket yapılacağını söyleyen Bilgin, "Bu çalışma üniversiteler aracılığı ile yürütülüyor. Asgari ücret için bir hedef var, çalışma sürüyor. Aralıkta komisyon toplanacak. Anket çalışmasına ilişkin de kamuoyuna bilgi verilecek. Hangi meslek gurubu ne bekliyor, hayat standartları neler, ücret durumları nasıl tüm bu beklenti ve detaylar araştırmada var" diye konuştu.

Peki, asgari ücretteki vergi yükü ne kadar? İşte dikkat çeken o tablo:

ASGARİ ÜCRETTE VERGİ YÜKÜ



KESİNTİ (TL)

BRÜT ASGARİ ÜCRET 3.577,50

SGK PRİMİ % 14 500,85

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 35,78

GELİR VERGİSİ % 15 187,82

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 268,31

DAMGA VERGİSİ % 0,759 27,15

KESİNTİLER TOPLAMI 751,60

NET ASGARİ ÜCRET 2.825,90

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ



KESİNTİ (TL)

BRÜT ASGARİ ÜCRET 3.577,50

SGK PRİMİ % 15.5 554,51

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 71,55

İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ 4.203,56

2022 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Hali hazırdaki tablo yukarıdaki belirttiğimiz gibi...Bununla birlikte en düşük 3 bin 500 lira olmak üzere olası zam tahminleri sonrası ortaya çıkacak tablo ise şu şekilde:

2 BİN 500 KİŞİYLE ANKET YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, asgari ücret tespitine ilişkin kamuoyu araştırması yapıldığını belirterek, bu kapsamda çalışan sayısına göre işverenler, profesyonel yöneticiler, çalışan işçiler ve asgari ücret dışında maaşla çalışan kişilerle anketler yapılacağını anlattı. 2 bin 500 kişiyle anket yapılacağını söyleyen Bilgin, "Bu çalışma üniversiteler aracılığı ile yürütülüyor. Asgari ücret için bir hedef var, çalışma sürüyor. Aralıkta komisyon toplanacak. Anket çalışmasına ilişkin de kamuoyuna bilgi verilecek. Hangi meslek gurubu ne bekliyor, hayat standartları neler, ücret durumları nasıl tüm bu beklenti ve detaylar araştırmada var" diye konuştu.