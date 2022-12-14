'Asgari ücret zammı enflasyonun altında kalmamalı'

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel Bloomberg HT'de yayınlanan Fokus programına konuk oldu.

Öncel, asgari ücrete yapılacak artışın enflasyonun altında olmaması gerektiğini vurgularken, perakende sektörünün maliyetlerinin normal piyasa maliyetinin iki katına yakın olduğunu da sözlerine ekledi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Öncel, “Temel meselemiz enflasyon, bizim enflasyonumuzu maliyet enflasyonu oluşturuyor. Maliyet enflasyonunu çok hızlı düşürmemiz gerekiyor. Bu ay kirada artışı yüzde 70 oldu. Yani 100 bin TL kirası olan bir dükkân kirası 170 bin TL oldu. Bizim en temel üç maliyet unsurumuz var; kira, genel giderler ve enerji maliyetleri... Şu an alışveriş merkezlerinde normal piyasa fiyatının iki katına yakın bir enerji maliyetiyle karşı karşıyayız” dedi.

Perakende sektörünün AVM’lerden daha fazla borcu olduğunu da sözlerine ekleyen Öncel, “Perakende sektörünün borcu 226 milyara ulaşmış vaziyette. Bunları da göz önünde bulundurduğumuz takdirde perakende sektörünü diri tutmamız gerekiyor. AVM’lerin Döviz borcunun Türk lirasına çevrilmesi konusunda çalışmanın da yapılmasını doğru buluyorum” dedi.

Son olarak asgari ücrete yapılacak zam hakkında da değerlendirmede bulunan Öncel, asgari ücrete yapılacak zammın enflasyon oranının altında yapılmaması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Mağaza çalışanlarımızın önemli kısmı asgari asgari ücretle çalışıyor. Perakende sektörü aynı yeme-içme sektöründe olduğu gibi ciro hedefleri verilerek, cirolar yakalandığı taktirde çalışanlara prim uygulayan bir sektör. Zammın enflasyonun altında olmaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı'nın dediği yüzde 20 enflasyon şu an gerçekleşmemiş bir enflasyon. Şu anda gerçekleşmiş olan kısmın telafi edilmesi gerekiyor. Ücret artışlarının mal ve hizmetlere yansımaması için devletin bunları bir müddet vergi dışında tutması veya vergilendirmemesi gerekiyor ki biz de vergi olarak ödeyeceğimiz kısmı vatandaşa yansıtmayalım”