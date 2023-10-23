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        Haberler Gündem ASGARİ ÜCRET ZAMMI | 2024 Ocak'ta yeni asgari ücret ne kadar olacak?

        Asgari ücret zammı yolda! 2024 Ocak'ta asgari ücret ne kadar olacak?

        Asgari ücret zammı son dakika haberleri araştırılıyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakan Vedat Işıkhan yıl sonunda asgari ücret üzerinde enflasyonun yükünü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi. Bu kapsamda işçi ve işverenlerin gözü "2024 Ocak'ta asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç ara zam gelecek?" sorusuna çevrildi. İşte, asgari ücret tahminlerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 11:25 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:25
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        • 1

          Asgari ücret zammı için geri sayım devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından netleşecek olan asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Aralık ayında açıklanması beklenen asgari ücret zammında tahminler şekillenmeye başladı. İşte 2024 Ocak asgari ücret zammı hakkında son açıklamalar...

        • 2

          BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.

        • 3

          2023 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

          Asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti.

        • 4

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakan Vedat Işıkhan, "SSK, Bağ-Kur yüzde 38'e yakın, kamu görevlileri ve emeklilerimiz yüzde 50’ye yakın bir artış olacağını öngörebiliyoruz" dedi. Bu tahmine göre 6 aylık artış oranı tahmini yüzde 38 civarında kaydedilecek. Bakan Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" açıklaması göz önünde tutulduğunda asgari ücret zammıyla ilgili yüzde 40 oranında zam gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

        • 5

          Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 15 bin 962 liraya yükselmiş olacak. Hemen belirtleim ki, kesin oran Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda alınacak kararla netleşecek.

        • 6

          ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu Hükümetten 5 temsilci, İşveren Sendikası’ndan 5 temsilci ve İşçi Sendikası’ndan 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor. Asgari Ücret tespit komisyonu toplantılarının Aralık ayında başlaması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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