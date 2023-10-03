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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024| Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret zammı açıklaması - Merak Edilenler Haberleri

        Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret zammı açıklaması

        Asgari ücret zammı 2024 yılında ne kadar olacak? Enflasyon oranlarında yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte çalışanlar ve işverenler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Asgari ücret zammıyla ilgili Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi. İşte 2024 asgari ücret zammıyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 10:06 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:06
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        • 1

          Asgari ücrete 2024 Ocak ayında yapılacak zam öncesi çalışanlar ve işverenler merak içerisinde "Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam yapılacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte merak edenler için detayları asgari ücret zammıyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

        • 2

          ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

          Asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti.

          Asgari ücret zammı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından netlik kazanacak.

        • 3

          BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.

        • 4

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan sözlerinin devamında; "Aralık ayında başlayacak 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret artışı ile ilgili çalışmaları sizlerle ve işçi sendikaları konfederasyonlarımızla istişare halinde sürdüreceğiz. Çalışma hayatımızın vazgeçilmez sosyal ortaklarını desteklemek üzere biz de bakanlık olarak gerekli adımları atmaya hazırız. Birlikte çalışarak iş dünyamızı güçlendirebilir, işçilerimizin yüzünü güldürebilir ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayabiliriz. Ben hem işçinin hem de işverenin bakanıyım. Haklarınızın ve sorunlarınızın takipçisiyim." ifadelerini kullandı.

        • 5

          ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu Hükümetten 5 temsilci, İşveren Sendikası’ndan 5 temsilci ve İşçi Sendikası’ndan 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor. Asgari Ücret tespit komisyonu toplantılarının Aralık ayında başlaması bekleniyor.

        • 6
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