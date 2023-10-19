Asgari ücrete ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak? 2024 yılbaşı öncesi geri sayım sürerken çalışanlar ve işverenler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Asgari ücret tahminlerinde ise gözler son altı aylık enflasyon artış oranına çevrilmiş durumda. Peki, 2024 Ocak ayında asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...