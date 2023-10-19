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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024| Asgari ücret zammı 2024 Ocak ayında ne kadar olacak? Tahmini oranlar netleşmeye başladı! - Merak Edilenler Haberleri

        Asgari ücret zammı 2024 Ocak ayında ne kadar olacak? Tahmini oranlar netleşmeye başladı!

        Asgari ücret zammı 2024 Ocak zammı çalışanlar ve işverenler tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları sonrası asgari ücretle zammıyla ilgili gözler 6 aylık enflasyon artış oranlarına çevrildi. Peki, 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte 2024 asgari ücret zammıyla ilgili son tahminler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 11:19 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:19
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        • 1

          Asgari ücrete ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak? 2024 yılbaşı öncesi geri sayım sürerken çalışanlar ve işverenler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Asgari ücret tahminlerinde ise gözler son altı aylık enflasyon artış oranına çevrilmiş durumda. Peki, 2024 Ocak ayında asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        • 2

          BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.

        • 3

          2023 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

          Asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti.

        • 4

          OVP yıl sonu enflasyon tahminleri ve Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmin aketine göre 6 aylık enflasyon artış ornaının yüzde 37 yüzde 40 arasında gelmesi bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın da açıklaması dikkate alındığında uzmanlar yüzde 37 yüzde 40arasında asgari ücrete zam yapılması ihtimali üzerinde duruyor.

        • 5

          Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 15 bin 962 liraya yükselmiş olacak. Hemen belirtleim ki, kesin oran Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda alınacak kararla netleşecek.

        • 6

          ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu Hükümetten 5 temsilci, İşveren Sendikası’ndan 5 temsilci ve İşçi Sendikası’ndan 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor. Asgari Ücret tespit komisyonu toplantılarının Aralık ayında başlaması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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