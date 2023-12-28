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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 | Asgari ücret zammı 2024 ne kadar kaç TL oldu? Son dakika: Bakan Işıkhan duyurdu - Merak Edilenler Haberleri

        Asgari ücret zammı 2024 belli oldu! Yeni asgari ücret ne kadar oldu?

        Asgari ücret zammı 2024 belli oldu. Zammın açıklanmasıyla birlikte günlerdir merak edilen soru da nihayet cevabını buldu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çalışan temsilcileri arasında AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan toplantı sonrasında 2024 asgari ücret zammı belli oldu. 2024 yılı asgari ücret zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan canlı yayında açıkladı. Peki asgari ücret zammı 2024 ne kadar oldu? İşte yeni asgari ücretle ilgili merak edilen sorunun cevabı....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 09:46 Güncelleme: 28.12.2023 - 09:46
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        • 1

          Asgari ücret canlı yayında açıklandı... Asgari ücret zammı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ve işçi ve işveren temsilcileri arasında AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan toplantı sonrasında belli oldu. Toplantıda alınan karar sonrası günlerdir merak edilen "Asgari ücret zammı 2024 ne kadar oldu?" ve "Asgari ücret kaç TL?" soruları da cevabını bulmuş oldu.

        • 2

          Peki, asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Merak edilen sorunun cevabını Çalışma ve Soyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan canlı yayında açıkldı.

          Buna görer asgari ücret 2024 yılında 17 bin 2 Lira olarak belirlendi.

          İşte Vedat Işıkhan'ın o açıklaması:

          "Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun.

          Önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu. Asgari ücret reel olarak 3,5 kat artış sağlamış oluyoruz. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçi, işveren ve tüm vatandaşlarının yanında yer almayla devam edecek. Aziz milletimizin müreffeh yarınları için hadim olmaya azmetmiş olan bizler de sosyal devlet sorumluluğumuza devam edeceğiz.

          Bugünden itibaren de çalışma hayatının tüm ihtiyaçlarını tüm paydaşlarımızı istişare, ortak akıl içerisinde karşılamayı sürdüreceğiz.

          Türkiye Yüzyılı'nı cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emeğin ve üretimin yüzyılı olmasını yapma kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

        • 3

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DAVET GELDİ

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammını konuşmak üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini davet etti. Bu görüşmeden önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Türk-İş Genel Merkezi'ni ziyaret edip işçi kesiminin taleplerini iletmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gitmişti.

        • 4

          İKİ TOPLANTI SONRASI ORAN TELAFFUZ EDİLMEMİŞTİ

          Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Toplantılar sonrası yapılan açıklamalarda herhangi bir zam oranı telaffuz edilmemişti.

        • 5

          2023 YILINDA İKİ DEFA ZAM YAPILMIŞTI

          2023 yılı için biri Ocak diğeri Temmuz ayından itibafren geçerli olmak üzere asgari ücrete iki defa zam yapıldı. Şu anda asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

        • 6

          2024 YILINDA TEK ZAM YAPILACAK!

          Geçtiğimiz Kasım ayında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Kabine Toplantısı sonrası gelen soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete 2024 yılında tek zam yapılacağını söyledi.

        • 7

          Işıkhan, asgari ücretle ilgili gelen soruya "Temmuz ayında olduğu gibi, ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi, yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" şeklinde yanıt vermişti.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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