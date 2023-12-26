Asgari ücreti için gözler yarın yapılacak Kabine Toplantısı'na döndü!
Asgari ücret zammında gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. 11 Aralık tarihinden itibaren görüşülmeye başlanan asgari ücret zammı görüşmelerinin sonuna gelindi. Yarın yapılacak Kabine Toplantısı ile beraber yılın son günlerinde asgari ücret zam oranının açıklanacağı bekleniyor. 2024 yılında tek seferlik bir asgari ücret zammı olacağı için asgari ücrete yüzde 50 civarında zam yapılacağı tahmin ediliyor. İşte, asgari ücret zammına dair tüm beklentiler ve detaylar...
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Asgari ücret zammı 2024... Asgari ücrette kritik bir haftaya girdik. 11 Aralık'ta başlayan zam görüşmeleri ve yarın yapılacak Kabine Toplantısı ile asgari ücret zammının bu hafta açıklanması bekleniyor. Şu ana kadar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan kamuya herhangi bir rakam açıklamadı, konuyla ilgili konuşan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, hükümetten bir rakam beklediklerini ve kendilerinin bir rakam söylemediğini ifade etmişti. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak ve asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte, detaylar...
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ASGARİ ÜCRETİN BU HAFTA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Asgari ücret zammının bu hafta açıklanacağı tahmin ediliyor. 27 Aralık Çarşamba günü yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor.
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ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Oylum Talu ile Burası Haftasonu programında konuşan Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, asgari ücret zammının yüzde 40 ila 50 arasında olabileceğini belirtti. Bu kez tek seferlik bir zam yapılacağı için zam oranının tatmin edici olması gerekiyor.
Asgari ücrete yüzde 50 zam olması halinde brüt asgari ücret 20 bin TL civarı olurken, net asgari ücret de 17 bin TL civarı olabilir. Eğer belirtilen zam oranı gerçekleşirse yeni asgari ücret işverene 23.643 TL'ye mal olacak.
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TECRÜBELİ İLE TECRÜBESİZ ÇALIŞAN ARASINDAKİ FARK KAPANDI
Asgari ücretin artmasıyla iş yerlerindeki ücret adaleti de tartışılıyor. Tecrübeli bir çalışanla, tecrübesiz bir çalışanın aldığı maaş birbirine çok yakın. Habertürk Yazarı Kıvanç, bunun önüne geçebilmek için asgari ücret alan kişi sayısının azaltılmasını, tecrübeli çalışanların maaşlarının artırılması ve enflasyonun stabil oranlarda tutulması gerektiğini ifade ediyor.
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Maaş farkının azalması sadece rakamsal bir durum değil aynı zamanda çalışanı, kurumundan da soğutan bir etken. Daha iyi şartlar gözeten birçok çalışan iş veya sektör değiştiriyor bu da birçok sektörde istihdam açığı oluşmasına neden oluyor.
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"HERKESİN MUTABIK KALDIĞI BİR ÜCRET SEVİYESİ ÜMİT EDİYORUZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçesi ve 2022 yılı kesin hesabının görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine sunum yaptı.
Işıkhan, asgari ücrete yaptıkları artışların ve iyileştirmelerin çalışanlara verdikleri önemin somut ifadesi olduğunu belirten Işıkhan, “2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti 2023 yılında 11 bin 402 liraysa yükselterek reel olarak 3 katına çıkardık. 2024 yılı asgari ücretini tespit etmek üzere asgari ücret tespit komisyonumuz, bildiğiniz gibi 11 Aralık’ta çalışmalarına başladı. Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.
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YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NELERİ ETKİLEYECEK?
Yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilen asgari ücret, her vatandaşı yakından ilgilendiriyor.
Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek.
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2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNLERİ
Asgari ücret zammı henüz açıklanması ancak yine de yüzde 30, 35, 40, 45 ve 50 olması durumunda olabilecek rakamlar konuşuluyor.
Şu anda aylık brüt olarak 13 bin 414 lira 50 kuruş olan asgari ücret, kesintiler yapıldığında net olarak 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.