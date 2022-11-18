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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 şekilleniyor! Görüşmeler başlıyor ... Son dakika: TİSK'ten denge mesajı! Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı şekilleniyor! Tespit Komisyonu görüşmeleri başlıyor

Asgari ücret 2023 tutarının tespit edileceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi netleşti. Net ve brüt asgari ücret 2023 tahminleri ise şekilleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati asgari ücrette tabanı enflasyon tutarıyla çizdi. İşveren temsilcisi TİSK'ten ise "Denge" mesajı geldi. İşte 2023 asgari ücret zammında son açıklamalar ve tahminler...

Giriş: 18.11.2022 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • Asgari ücret 2023 Tespit Komisyonu toplanıyor. Görüşme tarihiyle iligli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama gelirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati asgari ücret taban fiyatıyla ilgili enflasyon vurgusu yaptı. Öte yandan işveren temsilcisi TİSK'ten ise "Denge" mesajı geldi. Peki, 2023 net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...

  • ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TARHİ NETLEŞTİ

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarınımn Aralık ayının ilk haftasında başlayacağını söyeleyen Bakan Bilgin'in açıklaması şu şekilde:

    Talebin üzerinde bir büyümeyi gerçekleştirdiğimiz zaman enflasyona karşı ekonomik büyümeyi bir silah olarak kullanabiliriz. Asgari ücretin, 5500 lira olmasının nedeni enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek içindi. Asgari ücreti belirlemede enflasyon etkisini geriletecek bir uygulama gerçekleştireceğiz. Aralık ayının ilk haftasında komisyonu toplayacağız. Tüm emekçiler enflasyon karşısında korunacak.

  • BAKAN NEBAATİ'DEN ENFLASYON ORANI VURGUSU

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir televizyon programında asgari ücret hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati:

     

    "2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak." ifadelerini kullandı.

     

  • 4 ENFLASYON ARTIŞI YÜZDE 11'E YAKALŞTI

    Bakan Nebaeti'nin açıklamları sonrası asgari ücretle iligli gzölerin çevrildiği enflasyon artış oranları şse netleşmeye başladı. Tespit komisyonu Kasım ayı enflasyon oranını da dikkate alarak artışa gidecek. Yani 5 aylık enflasyon artış oranı asgari ücrette büyük önem arz edecek.

    İşte toplamda yüzde 10.45'e ulaşan 4 aylık enflasyon artış tablosu şu şekiklde:

      TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim)
    10-2022 85.51 3.54
    09-2022 83.45 3.08
    08-2022 80.21 1.46
    07-2022 79.60 2.37

  • Asgari ücret tespit komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti aralık ayında yapacağı toplantılarda belirleyecek. Komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, hem işçi hem işletmeleri gözetecek “dengeli asgari ücret” çağrısı yaptı.

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