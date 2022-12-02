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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: İlk öneri resmen açıklandı: 7 bin 700 TL üzeri | Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı görüşmeleri başladı! Türk-İş ilk öneriyi yaptı

Agari ücret zammı 2023 için ilk toplantı 7 Aralık Çarşamba günü yapılacak. 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay 7 bin 700 lira üzerinde bir rakamı telaffuz edip "Altını kabul etme şansımız sıfır." diyerek çalışan kesiminin kırmızı çizgisi ortaya çıktı. İşte asgari ücret zammıyla ilgili son tahminler...

Giriş: 02.12.2022 - 13:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • Asgari ücret zammı 2023 için ilk tespit komisyonu toplantısı yapıldı. Asgari ücrete gelecek zam oranı henüz net değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında zam oranı netleşecek. İlk görüşme sonrasında işçi temsilcisi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay kırmızı çizgi olarak bekledikleri rakamı açıkladı. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammıyla ilgili son tahminler...

     

  • ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM GELECEK Mİ?

    "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılacak mı?" sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yanıt geldi. Bakan, sorulan soruya "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım." yanıtını verdi.

  • BAKAN NEBATİ'DEN ENFLASYON ORANI VURGUSU

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir televizyon programında asgari ücret hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati "2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak." ifadelerini kullandı.

  • 4 AYLIK ENFLASYON ARTIŞI YÜZDE 11'E YAKLAŞTI

    Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası asgari ücretle ilgili gözlerin çevrildiği enflasyon artış oranları ise netleşmeye başladı. Tespit komisyonu Kasım ayı enflasyon oranını da dikkate alarak artışa gidecek. Yani 5 aylık enflasyon artış oranı asgari ücrette büyük önem arz edecek.

    İşte toplamda yüzde 10.45'e ulaşan 4 aylık enflasyon artış tablosu şu şekiklde:

      TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim)
    10-2022 85.51 3.54
    09-2022 83.45 3.08
    08-2022 80.21 1.46
    07-2022 79.60 2.37

  • Asgari ücret tespit komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti aralık ayında yapacağı toplantılarda belirleyecek. Komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, hem işçi hem işletmeleri gözetecek “dengeli asgari ücret” çağrısı yaptı.

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