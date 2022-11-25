ASGARİ ÜCRET YILDA 2 KEZ BELİRLENDİ!
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç 2023 asgari ücret zammını kaleme aldı. Kıvanç'ın yazısı şu şekilde;
ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 20 - 25 ARTMASI BEKLENİYOR
Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 80 – 87 civarında olursa buradan 8 – 13 puanlık bir fark ortaya çıkacak.
Baz etkisinden dolayı yılın ikinci yarısındaki enflasyon ise yüzde 11 – 16 arasında gerçekleşecek.
Normalde 3 – 5 puan olması gereken refah payının, seçim yılı dolayısıyla bu yıl daha fazla olması kaçınılmaz. Bu durumda ise asgari ücretin en az yüzde 20 – 25 oranında artması beklenebilir.