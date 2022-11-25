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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023| Bakan'dan yüzde 50 yanıtı! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammında "Yüzde 50 zam sorusuna" yanıt geldi!

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Merak edilen "Asgari ücrete yüzde 50 zam gelecek mi?" sorusuna yanıt geldi. Asgari ücret zammının belirleneceği tespit komisyonu toplantısı tarihi belli oldu. Öte yandan enflasyon artış oranın alt sınır olarak belirlenmesi sonrası son hesaplamalar yapıldı. İşte asgari ücret 2023 zammı tahminleri...

Giriş: 25.11.2022 - 12:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • Asgari ücrete yüzde zam yapılacak mı? Merak edilen soruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yanıt geldi. Bununla birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati asgari ücret tespitinde enflasyon artış oranının en alt sınır olacağını söyledi. Peki, asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili detaylar...

  • ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM GELECEK Mİ?

    "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılacak mı?" sorusuna Çalışma ve Bakanı Vedat Bilgil'den yanıt geldii. Bakan, sorulan soruya "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım." yanıtını verdi.

    Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım

  • ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TARHİ NETLEŞTİ

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarınımn Aralık ayının ilk haftasında başlayacağını söyeleyen Bakan Bilgin'in açıklaması şu şekilde:

    Talebin üzerinde bir büyümeyi gerçekleştirdiğimiz zaman enflasyona karşı ekonomik büyümeyi bir silah olarak kullanabiliriz. Asgari ücretin, 5500 lira olmasının nedeni enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek içindi. Asgari ücreti belirlemede enflasyon etkisini geriletecek bir uygulama gerçekleştireceğiz. Aralık ayının ilk haftasında komisyonu toplayacağız. Tüm emekçiler enflasyon karşısında korunacak.

  • BAKAN NEBAATİ'DEN ENFLASYON ORANI VURGUSU

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir televizyon programında asgari ücret hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati:

     

    "2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak." ifadelerini kullandı.

     

  • 4 ENFLASYON ARTIŞI YÜZDE 11'E YAKALŞTI

    Bakan Nebaeti'nin açıklamları sonrası asgari ücretle iligli gzölerin çevrildiği enflasyon artış oranları şse netleşmeye başladı. Tespit komisyonu Kasım ayı enflasyon oranını da dikkate alarak artışa gidecek. Yani 5 aylık enflasyon artış oranı asgari ücrette büyük önem arz edecek.

    İşte toplamda yüzde 10.45'e ulaşan 4 aylık enflasyon artış tablosu şu şekiklde:

      TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim)
    10-2022 85.51 3.54
    09-2022 83.45 3.08
    08-2022 80.21 1.46
    07-2022 79.60 2.37

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