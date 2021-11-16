İşçi temsilcileri, işveren ve hükümet yetkililerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılı asgari ücretini belirlemek için 1 Aralık'ta çalışmaya başlayacak. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren 2022 asgari ücret fiyatının ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte 2022 Asgari Ücret zammı tahminleri...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2022 NE KADAR OLUR?

2022 asgari ücret zammı işçi sendikaları ve işveren temsilcileri tarafından yapılacak görüşmeler neticesinde belli olacak. Görüşmelerde enflasyon oranları ve TÜİK tespitleri etkili olacak.

Görüşme takvimi henüz belli olmasa da asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayı itibariyle başlaması bekleniyor.

Habertürk'ten Fatih Altay'lı ismini vermediği büyük bir sanayici ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Yapılan görüşmede Altaylı sanayicinin tahminini şu şekilde aktardı:

"Mutfaktaki enflasyon yüzde 29. Şimdi sendikalar asgari ücret komisyonunda oturacaklar. En az yüzde 30 zam isteyecekler. Devlet de verecek. Vermek zorunda. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelince bu silsile halinde zam demek. Maliyetlerin üzerine bir de bu binecek."

Geçtiğimiz yıl pandemi koşulları göz önüne alınarak asgari ücrete yüzde 21 zam yapılmıştı. Yüzde 20 zam yapılması halinde ise asgari ücret net 3 bin 390 lira olacak. Ancak en net tahminler Aralık ayı itibariyle belli olacak.

İTO'DAN ASGARİ ÜCRET İÇİN ÖNERİLER

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Asgari ücrete enflasyon oranında yapılacak zammı işverenin karşılamasını, enflasyonun üzerindeki kısmın ise asgari ücret üzerindeki vergi yükleri azaltılarak devlet tarafından karşılanmasını makul bir çözüm olarak görüyoruz” dedi.

Avdagiç, önerilerini şöyle sıraladı:

1 - Asgari ücrete enflasyon oranında yapılacak zammı işverenin karşılamasını, enflasyonun üzerindeki kısmın ise vergi yükleri azaltılarak devlet tarafından karşılanmasını makul bir çözüm olarak görüyoruz.

2 - 2016’da 100 TL olarak başlayan ve bu yıl 75 TL olarak uygulanan asgari ücret prim desteği de günümüz şartlarına göre yeniden belirlenmeli.

3 - Gelir vergisinden muaf yemek bedeli istisnası başta günlük asgari ücretin yaklaşık yüzde 60’ına tekabül ederken, yıllar içinde bu oran yüzde 21’e kadar indi. Bu kalemler revize edilmeli.

4 - Sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının, yıllık enflasyon ölçüsünde artırılması hakkaniyetli bir tutum olacaktır.