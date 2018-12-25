Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu oluşturan işçi, işveren ve bakanlık heyetleri bugün saat 10:00'da son kez bir araya geliyor. Son görüşmenin ardından 2019’da geçerli olacak asgari ücret, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücreti Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısını bugün saat 10:00'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirileceğini açıkladı.



Komisyon son olarak 20 Aralık'ta toplanmış , Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir işçinin asgari geçim geçim rakamını sunmuştu. TÜİK'in raporuna göre, bir işçinin aylık geçim ücreti 2 bin 213 TL. Geçen yıl TÜİK'in asgari geçim ücreti 1.893 TL seviyesindeydi. Geçtiğimiz yıl net asgari ücret 1.603 TL olarak belirlenmişti.

İLK TOPLANTI 6 ARALIK'TA YAPILMIŞTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 6 Aralık'ta Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. İkinci toplantı 13 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret için üçüncü toplantı 20 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapıldı.