"RAKAMLAR BU HAFTA BELLİ OLACAK"

Rakamların bu hafta içinde belli olacağını da belirten Ağar, kamuoyunda asgari ücretin 500 dolar olacağına dair haberlere ilişkin Türk Lirası üzerinden görüştüklerini belirterek, “Dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Elbette ki günün şartlarına göre insanlarımızın alım gücünün bir nebze de artmasının istediğimizden dolayı; tabii asgari ücret geçim ücreti değil. Asgari ücret, bir işçinin o ücretten aşağıda bir rakamda çalıştırılmayacağı anlamına gelir. Bu bir geçim ücreti değildir. Dolar üzerinden değil günün şartlarına göre rakamlar ne ise onun üzerine konuşulacak ve bunun üzerinden pazarlık yapılacak. Bundan önceki Bakanımız sayın Vedat Bilgin, 500 dolar rakamını telaffuz etti. O günlerin şartlarında bundan aşağı olmaması lazım demişti. Vedat Bey ile de elbette bunlar görüşüldü konuşuldı. Biz günün şartlarına göre insanların alım gücünün biraz daha artması için temmuz ayında başlayacak olan asgari ücret ara zammı görüşmelere devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.