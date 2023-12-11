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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAATİ: 2024 Ocak asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, bugün saat kaçta toplanacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Asgari ücrette zam pazarlığı bugün başlıyor! İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı saati...

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısının yapılacağı tarihi 11 Aralık olarak açıklamıştı. 2024 Ocak asgari ücret zammı işçi, işveren ve kamunun üçlü mutabakatıyla 15 temsilciden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 07:51 Güncelleme: 11.12.2023 - 07:51
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        • 1

          Milyonlarca işçi ve işverenin gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi ve saatine çevrildi. Temmuz ayında yapılan zamla birlikte 8 bin 506 TL'den 11 bin 402 TL'ye yükselen asgari ücretin 2024 Ocak ayında alacağı zam oranı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci ile 11 Aralık Pazartesi günü toplanıyor. İşte 2024 Ocak asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, bugün saat kaçta toplanacak? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen detaylar...

        • 2

          ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISI NE ZAMAN?

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.

        • 3

          ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

          Hedeflerinin yeni yılda asgari ücreti sosyal diyalog çerçevesinde işçi, işveren ve kamunun üçlü mutabakatıyla belirlemek olduğunu aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

          "Bu doğrultuda paydaşlarımız ile görüşerek ilk toplantımızı 11 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te yapmaya karar verdik. Çalışanlarımızı ve çalışma barışını korumak her daim en önemli görevimiz oldu. Önümüzdeki dönemde, enflasyonun da kontrol altına alınmasıyla, üretim yoluyla büyümenin sürdürüleceğine; ülkemizi, yatırım ve istihdam alanlarında daha da iyi bir noktaya taşıyacağımıza olan inancımızı korumaktayız.

        • 4

          İŞ, İŞVEREN VE HÜKÜMETTEN 15 KİŞİ TOPLANACAK!

          Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

        • 5

          "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamış, "Temmuz ayında olduğu gibi ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" yanıtını vermişti.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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