Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne zaman açıklanacak ve ne kadar olacak?

Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret görüşmesi başlıyor...

Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren asgari ücret toplantısı için beklenen gün geldi. Yeni yıldaki asgari ücret için ilk görüşmenin yapılacağı toplantının başlama saati, tahmini ücretin ne kadar olacağı ve ne zaman açıklanacağı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

Giriş: 07.12.2022 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2023 asgari ücretinin belirlenmesi adına ilk adım bugün atılıyor. Milyonlarca çalışan vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, yeni asgari ücretin durumuna dair tüm bilinmesi gerekenler...

  • ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

    Asgari ücret toplantısının 7 Aralık Çarşamba günü saat 14.00 itibariyle Türkiye İşverenler Sendikası (TİSK) nezdinde gerçekleşmesi bekleniyor.

  • ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Asgari ücrette bakanlık nezdindeki ilk toplantı bugün gerçekleşti. Asgari ücret görüşmelerinde takvim belli oldu. Sendika düzeyindeki İlk toplantı 7 Aralık'ta, ikinci toplantı 14 Aralık'ta yapılacak.

  • SENDİKA BAŞKANLARI İLE BELİRLENECEK

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takviminin belirlenmesi için perşembe günü TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.

    Başta 7 milyon çalışan olmak üzere Türkiye’nin tamamını ilgilendiren asgari ücreti belirlemek için hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin oluşturduğu 15 kişilik bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleniyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık yaptığı bu komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla kararlarını veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu yakaladığı kabul görüyor. Asgari ücret, şu anda bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

  • ASGARİ ÜCRETTE 8 BİN TL BEKLENTİSİ

    İşçi sendikası TÜRK-İŞ'in 7 bin 785 TL kırmızı çizgimizdir açıklaması üzerine beklentiler 8 bin TL civarına yöneldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.