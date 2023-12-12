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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Asgari Ücret Tespit Komisyonu tekrar toplanıyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Gözler yeni tarihte! Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı ne zaman?

        Yılın bitmesiyle gelecek sene için asgari ücret görüşmeleri başladı. 11 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kere toplanmak için tarih verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 11:16 Güncelleme: 12.12.2023 - 13:45
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        • 1

          11 Aralık Pazartesi günü, asgari ücret görüşmelerine başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon henüz resmî bir karara varamadı. Asgari ücretle geçinen milyonlarca vatandaş yeni zam oranının belirlenmesi için ikinci toplantıyı bekliyor. İşte, komisyonun ikinci toplantısı ve diğer detaylar...

        • 2

          ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN?

          11 Aralık Pazartesi günü ilk kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir 1 saat süren toplantı sonrasında karara varamadı. Komisyon 18 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da ikinci kere toplanacak.

        • 3

          ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA KİMLER VAR?

          İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

          Toplantıda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil etti.

          Bakan Vedat Işıkhan'ın başkanlığında yürütülen toplantıda; işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar üstlendi.

          İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzer 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde; enerji işçisi, kara yolu işçisi, AVM işçisi ve sağlık işçisi olmak üzere 4 asgari ücretli işçi de yer aldı.

        • 4

          ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

          Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

          Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

          Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

        • 5

          "ASGARİ ÜCRET EN ÖNEMLİ POLİTİKA ARACIDIR"

          Toplantı öncesi açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugüne kadar inşa edilen sosyal diyaloğun ortak akıl ve uzlaşı ile gerçekleşeceğine inandığını belirterek, "Asgari ücret, çalışma hayatında çalışanlarımıza yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden en önemli sosyal politika aracıdır. Asgari ücret düzeyi esasında tüm gelirleri dolaylı olarak etkilemesi sebebiyle sadece asgari ücrete tabi olarak çalışanları değil; aynı zamanda tüm sektörleri, tüm çalışanları ve tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur. Asgari ücretin belirlenmesi, çalışma barışının yanı sıra işsizlik ve kayıt dışı istihdam gibi iş gücü piyasası dinamikleri açısından da ayrı bir öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

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