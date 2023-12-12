"ASGARİ ÜCRET EN ÖNEMLİ POLİTİKA ARACIDIR"

Toplantı öncesi açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugüne kadar inşa edilen sosyal diyaloğun ortak akıl ve uzlaşı ile gerçekleşeceğine inandığını belirterek, "Asgari ücret, çalışma hayatında çalışanlarımıza yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden en önemli sosyal politika aracıdır. Asgari ücret düzeyi esasında tüm gelirleri dolaylı olarak etkilemesi sebebiyle sadece asgari ücrete tabi olarak çalışanları değil; aynı zamanda tüm sektörleri, tüm çalışanları ve tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur. Asgari ücretin belirlenmesi, çalışma barışının yanı sıra işsizlik ve kayıt dışı istihdam gibi iş gücü piyasası dinamikleri açısından da ayrı bir öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.