        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı yeniden oluşturulsun" - Sosyal Güvenlik Haberleri

        "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı yeniden oluşturulsun"

        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Hükümetin ve Sayın Bakan'ın, kamu kurumlarının bir an evvel aralık ayından önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısını, konfederasyonların talepleri doğrultusunda yeniden oluşturması gerekiyor" dedi

        Giriş: 02.11.2025 - 16:05 Güncelleme: 02.11.2025 - 16:05
        "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı yeniden oluşturulsun"
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, "Bu dönem, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı değişmeden oluşturulacak asgari ücret belirlenmesine itirazımız var. Hükümetin, Sayın Bakan'ın ve ilgililerin, kamu kurumlarının bir an evvel aralık ayından önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısını, konfederasyonların talepleri doğrultusunda yeniden oluşturması gerekiyor." dedi.

        Hizmet-İş'in Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda, HAK-İŞ'in 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurt dışından farklı konfederasyonlardan gelen kutlama mesajlarının yer aldığı video gösterildi.

        Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, asgari ücret konusunda HAK-İŞ'in 50 yıldır çaba gösterdiğini söyledi.

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısından sağlıklı bir asgari ücret çıkarılamayacağını her zaman söylediklerini belirten Arslan, "Muhataplarımız, partnerlerimiz, birlikte işçileri temsil ettiğimiz konfederasyonlarımızın bazıları bizim bu taleplerimizi ne yazık ki ciddiye almadı. Ancak 50 yıl sonra HAK-İŞ'in bulunduğu noktaya çok şükür gelmiş oldular. Bu konfederasyonlarımıza HAK-İŞ ile aynı safta bulundukları için teşekkür ediyorum. 50 yıl geçti ama yine de bugün biz ortak noktada buluşmuş durumdayız. Artık 3 konfederasyon, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğinin altını çiziyor. Önümüzdeki günlerde 3 konfederasyon belki ortak belki ayrı ayrı açıklama yapacağız." diye konuştu.

        Bu komisyonun nasıl olması gerektiğiyle ilgili HAK-İŞ'in çalışma yürüttüğünü ve yayın haline getirdikleri bu çalışmayı yakında yayımlayacaklarını ifade eden Arslan, "Bu dönem, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı değişmeden oluşturulacak asgari ücret belirlenmesine itirazımız var. Hükümetin, Sayın Bakan'ın ve ilgililerin, kamu kurumlarının bir an evvel aralık ayından önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısını, konfederasyonların talepleri doğrultusunda yeniden oluşturması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Mahmut Arslan, sendikal hareketin son dönemde güç kaybettiğini belirterek, örgütlenmenin önündeki iş güvencesi sorunu, kayıt dışı istihdam ve iş güvenliğinin olmaması gibi engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

        Konfederasyon olarak ev işçiliği konusunda dünyada ilki gerçekleştirdiklerini ve toplam 77 bin ev işçisini sendika bünyesine kattıklarını aktaran Arslan, Ocak 2026'da 100 bin üye ile ev işçilerini sendikanın safına katacaklarını dile getirdi.

        Arslan, Uluslararası Çalışma Örgütü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının desteğini alarak bu kişilere toplu sözleşme hakkının verilmesi konusunda mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

        Emeklilik konusuna da değinen Arslan, "Katsayı sisteminden kaynaklı sorundan dolayı emekli maaşları düşüyor. Bunun giderilmesi için iki maddelik bir düzenleme yapılabilir. Emekli sisteminin kökten değişmesi, emekli maaşlarının hiç değilse asgari ücret seviyesine getirilmesi ve yeni emekli olacakların kayıplarının giderilmesi konusunda düzenleme yapılması talebimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz." diye konuştu.

        Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne ilişkin kararlar alınırken kendileriyle görüşülmediğini anlatan Arslan, 3 konfederasyonun en azından bu konuda davet edilip "Bizim bir önerimiz var ne diyorsunuz?" diye sorulması gerektiğini ifade etti.

