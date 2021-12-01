Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Milyonlarca asgari ücretli çalışan ve bunların aileleriyle birlikte toplumun geniş bir kesimi Komisyon toplantısının sonucunu umutla bekliyor. Umuyoruz ki alınacak karar beklentileri karşılar, çalışanların hayal kırıklığına yol açmaz, geleceğe umutlu bakılmasını sağlar, iş barışını ve toplumsal huzuru getirir." dedi.
Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yaptığı ilk toplantıya işçi heyetinin başkanı olarak katıldı.
Toplantıda, Kovid-19 salgını nedeniyle çalışanların ücret ve gelirlerinin düştüğünü belirten Irgat, salgının ardından enflasyon ve döviz kurundaki yükselişler sebebiyle vatandaşların alım gücünün azaldığını söyledi.
Ekonomik koşulların asgari ücretli çalışanları zor durumda bıraktığını savunan Irgat, şöyle konuştu:
"Milyonlarca asgari ücretli çalışan ve bunların aileleriyle birlikte toplumun geniş bir kesimi, Komisyon toplantısının sonucunu umutla bekliyor. Umuyoruz ki alınacak karar, beklentileri karşılar, çalışanların hayal kırıklığına yol açmaz, geleceğe umutlu bakılmasını sağlar, iş barışını ve toplumsal huzuru getirir."
- "Asgari ücretli çalışan sayısını azaltmalıyız"
Son iki ayda geçim şartlarının oldukça zorlaştığı bir sürecin yaşandığını ifade eden Irgat, "Tabii bu şartlar, asgari ücretteki beklentileri yükseltmiş durumda. Bizim en alt ücret olarak belirleyeceğimiz asgari ücret, toplumda ve çalışanların içerisinde genel bir yaşam ücreti olarak algılanıyor. Aslında yapılması gereken bu yanlışlığı düzelmek. Bunun için asgari ücretli çalışan sayısını azaltmalıyız. Bunun içinde çalışanların sendikalı olabileceği yapıyı ortaya koymak gerekiyor." dedi.
Bazı işverenlerin maliyetleri arasında ilk iş olarak emek maliyetini düşürmenin yollarını aradığını iddia eden Irgat, küresel rekabette yer almanın tek yolunun emek maliyeti olmadığını vurguladı.
- "Dört kişilik ailenin hayatını idame etmesi mümkün değil"
Çalışanların, insanca yaşayabilecekleri bir ücret seviyesine erişmeleri gerektiğini belirten Irgat, "Yaşayarak görüyoruz ki içerisinde bulunduğumuz şartlarda asgari ücretle dört kişilik bir ailenin hayatını idame etmesi mümkün değil. Sayın Bakan anket de yaptırmışsınız. Sizden umutluyuz. Çalışma hayatını bilen birisiniz. Açıkladığınız ankette bu asgari ücretin artık dayanılmaz bir hal aldığı yönünde. Sizin yapıcı açıklamalarınız kamuoyunu ayrıca umutlandırdı." diye konuştu.
Irgat, ücretler üzerindeki vergi oranlarının düşürülmesi konusunda işverenlerin mutabakat içerisinde olduklarının altını çizerek, "Vergide adaleti sağlayacak olan hükümetlerimizdir. Artık yüzde 20'ler, yüzde 27'lerdeki vergi sistemi, çalışanlar için adil değildir. Asgari ücretten vergi alınmaması kadar insani başka bir şey düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.
,Orhan Onur Gemici
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