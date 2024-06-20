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        Haberler Bilgi Ekonomi ASGARİ ÜCRET TEMMUZ EK ZAMMI 2024 | Asgari ücrete ara zam gelecek mi, ek zam yapılacak mı? Net asgari ücret ne kadar olacak?

        Asgari ücret temmuz ara zammı 2024: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

        Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret ara zammında gözler hükümet kanadından gelecek açıklamalara çevrildi. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl asgari ücrete, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki kez zam yapılmıştı. Asgari ücret zammına ilişkin kritik açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. İşte 2024 Temmuz asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 19:33 Güncelleme: 21.06.2024 - 19:07
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        • 1

          Asgari ücret temmuz ara zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Asgari ücret son olarak ocak ayında yapılan yüzde 49 zamla 17 bin 2 TL'ye yükseltilmişti. Asgari ücret zammı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında bir araya gelmesi sonucunda genellikle ortak bir karara varılarak belirlenmektedir. Peki, "Asgari ücrete ara zam gelecek mi, ek zam yapılacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak?" İşte 2024 temmuz asgari ücret ara zammında son durum...

        • 2

          ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

          Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        • 3

          ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Mayıs tarihli AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

          Işıkhan, asgari ücrete ilişkin soru üzerine, ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkati çekerek, "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." ifadesini kullandı.

        • 4

          ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 OCAK AYINDA YAPILACAK

          Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacağına yönelik bir açıklama bulunmuyor. Bu bağlamda asgari ücret 2025 yılının Ocak ayında yeniden belirlenecek. 2025'in ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam oranı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belli olacak.

        • 5

          ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

          Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

          Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

        • 6

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

          Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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