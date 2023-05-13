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Asgari ücret temmuz ara zammında son dakika 2023: Bakan Bilgin'den net asgari ücret mesajı! Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak?

Bakan Bilgin'den kritik asgari ücret açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete ara zam açıklamaları sonrasında asgari ücret temmuz zammı gündemdeki yerini aldı. Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin en düşük maaşının 15 bin TL'ye yükseltilmesi sonrasında asgari ücret ara zammı yeniden gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin temmuz ayını işaret ederek asgari ücret ara zammında çalışmaların hazır olduğunu vurguladı. İşte Bakan Bilgin'den kritik asgari ücret açıklaması ile 2023 asgari ücret ara zammında son dakika gelişmeleri...

Giriş: 13.05.2023 - 07:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bakan Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile asgari ücrete ara zam yeniden gündeme geldi. Refah payı ve enflasyon farkı ile yeni asgari ücretin belirleneceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ile temmuz ayını işaret eden Bakan Bilgin'in konuyla ilgili güncel açıklamalarını haberimizde paylaştık. İşte asgari ücrete temmuz ara zammında konusunda son durum...

  • BAKAN BİLGİN ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN TEMMUZ'U İŞARET ETTİ!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zamla ilgili tarihsel bir adım attıklarını ve geliri vergi dışı bıraktıklarını dile getirdi.

     

  • "500 DOLAR CİVARINDA OLACAK"

    Bakan Bilgin "Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullandı.

     

  • 2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz asgari ücret zam oranı henüz belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen görüşmelerin ardından zam oranları netleşecek. Net ve brüt asgari ücretin Temmuz ayında açıklanması bekleniyor.

     

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

    Asgari ücret, emekliye ve kamu işçilerine yapılacak zamla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

    "Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız. "

  • "HEM ENFLASYON FARKI HEM REFAH PAYI DİKKATE ALINACAK"

    Geçtiğimiz günlerde ise Giresun mitingi sırasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız." ifadelerini kullanmıştı. 

     

  • "GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 100 ARTTI"

    Bakan Bilgin son olarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyen Türkiye'nin çalışan, üreten emekçilerinin menfaatlerini gözeten adımlarını istikrarlı ve güvenli bir şekilde attıklarını belirtti.

    Bu yıl asgari ücreti geçen yıla göre net yüzde 100 oranında arttırdıklarını anımsatan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

    "Ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli kararla emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettik. Hayat şartlarını dikkate alarak temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız. Sosyal devlet anlayışıyla çalışanlarımızla omuz omuza vererek her bir vatandaşımızın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin müreffeh geleceğini emek emek beraber inşa ettiğimiz tüm emekçilerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sermayesi emek olan çalışanlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

     

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk'ten Kübra Par, Nagehan Alçı ve Nasuhi Güngör'ün sorularına yanıt verdi.

    Bakan Bilgin EYT başta olmak üzere taşeron işçilerle ilgili düzenlemeye, Emeklilerde oran çalışmasından asgari ücretlere, tarımsal işçilerden akademik personele değin bir dizi konularda önemli açıklamalarda bulundu.

     

  • "ASGARİ ÜCRETTE CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ZAMMINI YAPTIK"

    Asgari ücret konusunda Türkiye gerçekten çok duyarlı davrandı. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında yeniden düzenleme yapmak zorunda kaldık. Fiyatlar asgari ücreti tahrip etti. Bu sene de kimsenin beklemediği zammı yaptık. Cumhuriyet tarihinin en yüksek dolar bazında maaşı verdik. 8 bin 500 lira yüksek bir para mı? Değil. Bunun altına düşmemesi için belirledik. Asgari ücreti yukarıya çektiğiniz zaman yüzde 50 zam yaptınız diyelim. Asgari ücretin üzerinde çalışanlar da işverenlerinden aynı oranda zam istiyorlar. Yüzde 50 olmuyorsa yüzde 25 oluyor. Bütün ücret sistemini yukarıya doğru değiştiriyoruz asgari ücretle. Asgari ücretin diğer ücretleri düzenleyici etkisi var. Temmuz'da bunu değerlendireceğiz. Şu anda rakam vermeyi düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuları bir seçim vaadi haline getirmediğini biliyoruz. Asgari ücret yılda 1 kez düzenliyor. Ama enflasyondan ötürü 6 ayda bir düzenledik. 8 bin 500 liranın reel etkisini Temmuz'da değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.

     

  • TÜRKİYE'DE 7.1 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ VAR

    Türkiye'de 27 milyon civarında kayıtlı çalışan bulunuyor. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor.

    2023 ASGARİ ÜCRET OCAK'TA 8 BİN 506 TL OLDU

    2023 yılı için uygulanacak net asgari ücret yüzde 54.7 artışla brüt 10 bin 8 TL, net ise 8 bin 506.8 TL oldu. 

    OLASI TEMMUZ 2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak olası ara zam oranı enflasyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmaları ve işçi sendikalarının beklentisi ile belirlenecek. Ancak henüz 2023 Temmuz asgari ücret ara zam oranına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.

     

  • NET ASGARİ ÜCRET 500 DOLAR MI OLACAK?

    Asgari ücret ocak ayında 2023 yılı boyunca uygulanmak üzere brüt 10.008 TL, net 8.506 TL olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl olduğu gibi bu yıl da temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağını açıkladı.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de asgari ücreti temmuz ayında reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceklerini söyledi. Ocak ayında asgari ücreti 455 dolara çıkardıklarını kaydeden Bilgin, “Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” dedi.

    500 dolara çıkartılması halinde halen 8.506 TL olan net asgari ücretin en az 10 bin lira olması gerekiyor.

    Türkiye ocak ayı itibarıyla 501 avro ile Arnavutluk (298 avro), Bulgaristan (399 avro) ve Sırbistan’ın (460 avro) ardından Avrupa’da en düşük brüt asgari ücret uygulanan ülke durumunda bulunuyor.

     

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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