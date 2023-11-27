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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ 2024 | Peş peşe açıklamalar geldi! Asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Asgari ücret zammında tahminler netleşiyor! 2024 Asgari ücret zammı yüzde kaç olacak?

        Asgari ücret zammı için kritik süreç başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde son açıklamalar tahminlere ışık tuttu. Peki, asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? İşte 2024 asgari ücret zam tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 15:27 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:27
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        • 1

          Asgari ücret zammı, 1 Aralık tarihinde toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde son enflasyon rakamları ve yapılan açıklamalar sonrası gözler asgari ücret zammı tahminleri netleşmeye başladı. Milyonlarca çalışan ve işveren yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte "Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2024 asgari ücret zam tahminleri...

        • 2

          BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayı başında yeni asgari ücreti belirlemek için komisyonun toplanacağını hatırlatarak, “Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi. Işıkhan, birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesini de hayata geçireceklerini söyledi.

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.

        • 3

          2024 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

          Asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti.

        • 4

          Ekonomi çevreleri tarafından 6 aylık artış oranı tahmini yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" açıklaması göz önünde tutulduğunda asgari ücret zammıyla ilgili yüzde 40 oranında zam gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

        • 5

          Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 15 bin 962 liraya yükselmiş olacak. Hemen belirtleim ki, kesin oran Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda alınacak kararla netleşecek.

        • 6

          ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu Hükümetten 5 temsilci, İşveren Sendikası’ndan 5 temsilci ve İşçi Sendikası’ndan 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor. Asgari Ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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