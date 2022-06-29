Örneğin, brüt ücret yüzde 20 artırılıp, işçi primi 10 puan indirildiğinde işçinin net ücreti 600 lira daha fazla artacak ve 5704 liraya çıkacak. Net ücretteki artış oranı yüzde 34’e ulaşacak.

İşçi priminin 10 puan indirilmesi durumunda brüt ücret yüzde 25 arttığında net ücret yüzde 40; yüzde 30’luk artışta net ücret yüzde 45; yüzde 35’lik artışta da net ücrette yüzde 51 oranında artış olacak.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Kanuna göre, yeni asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından geçerli olmak üzere uygulanıyor. Karar 30 Haziran’a kadar Resmi Gazete’de yayımlanırsa yeni asgari ücret 1 Temmuz’dan itibaren uygulanacak. İşçiler, temmuz ayının sonunda artırılmış tutar üzerinden ücret alacaklar.

Komisyon kararının Resmi Gazete’de yayımlanması temmuz ayına kalırsa yeni tutar 1 Ağustos’tan itibaren uygulanacak. Ancak, sürpriz yaşanmaz ise hazırlıklar kararın 30 Haziran’a kadar yayımlanıp, 1 Temmuz’dan itibaren uygulanması yönünde.

İşçi priminde indirim kararı alınırsa kanun değişikliği gerekiyor. Kanun değişikliğinin temmuz ayında yapılması, yeni asgari ücretin 1 Temmuz’dan geçerli olmasına engel teşkil etmeyecek.