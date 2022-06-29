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ASGARİ ÜCRET ZAMMI son dakika: Toplantı başlıyor! 2022 asgari ücrete ara zam (ikinci zam) ne kadar olacak? İşte son senaryolar

Asgari ücret son dakika: Toplantı başlıyor! Asgari ücrete ara zam (ikinci zam) ne kadar olacak?

Asgari ücrete ara zam, ikinci zam için düğmeye basıldı. Milyonlarca asgari ücretlinin gözü asgari ücret tespit komisyonuna çevrilmiş durumda. 2022 asgari ücret zammı için işçi, işveren ve hükumet üyelerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Peki, asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç tüm senaryoları yazdı. İşte asgari ücrette senaryoları...

29.06.2022 - 10:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • Son dakika asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor! Asgari ücrete ikinci zam için nefesini tutan milyonlarca çalışan komisyon toplantıları sonrası alınacak kararda. Karar beklenirken en çok merak edilenler arasında Asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Asgari ücret zxammıyla ilgili tüm senaryoları Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç yazdı. İşte son senaryolar...

     

  • ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla bugün toplanıyor.

    Toplantı saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde  toplanacak. 

  • Şu an asgari ücret brüt 5004 TL. Bu tutardan 700.56 TL SGK primi işçi payı, 50.04 TL de işsizlik sigortası primi işçi payı olmak üzere toplam 750.60 TL kesiliyor. İşveren ayrıca 775.62 TL SGK primi, 100.08 TL işsizlik sigortası primi olmak üzere 875.70 TL prim ödüyor. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 5.879.70 TL’ye ulaşıyor.

  • Brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6004.80 TL, net 5104.08 TL’ye çıkacak.

     

  • Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 TL, net 5316.75 TL;

    Yüzde 30 artışla brüt 6505.40 TL, net 5742.09 TL;

    Yüzde 35 artışla da brüt 6755.40 TL, net 5742.09 TL’ye yükselecek.

     

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